Svevo, Italo - La coscienza di Zeno, commento

“Io sono il dottore di cui in questa novella si parla talvolta con parole poco lusinghiere. Chi di psico-analisi s’intende, sa dove piazzare l’antipatia che il paziente mi dedica . Di psico-analisi non parlerò perché qui entro se ne parla già a sufficienza. Debbo scusarmi di aver indotto il mio paziente a scrivere la sua autobiografia; gli studiosi di psico-analisi arricceranno il naso a tanta novità .Ma egli era vecchio ed io sperai che in tale rievocazione il suo passato si rinverdisse, che l’autobiografia fosse un buon preludio alla psico-analisi. Oggi ancora la mia idea mi pare buona perché mi ha dato dei risultati insperati, che sarebbero stati maggiori se il malato sul più bello non si fosse sottratto alla cura truffandomi del frutto della mia lunga paziente analisi di queste memorie. Le pubblico per vendetta e spero gli dispiaccia. Sappia però ch'io sono pronto di dividere con lui i lauti onorari che ricaverò da questa pubblicazione a patto egli riprenda la cura. Sembrava tanto curioso di se stesso! Se sapesse quante sorprese potrebbero risultargli dal commento delle tante verità e bugie ch’egli ha qui accumulate!...”Nella prefazione del romanzo "La coscienza di Zeno", il dottor S., psicanalista di Zeno, e voce narrante, vuole spiegare quali sono le ragioni che lo hanno spinto a pubblicare il diario del suo paziente.Innanzitutto, il dottor S. precisa che non intende parlare del suo metodo terapeutico, ma afferma chiaramente di voler pubblicare la biografia del suo paziente per pura vendetta poiché si è sottratto alle sue cure, ingannandolo e, soprattutto, ingannando se stesso.Nella prefazione entrano in gioco solo i due personaggi più importanti: il dottor S., che parla in prima persona, e Zeno, che non compare direttamente ma viene presentato come protagonista della biografia.Già dalle prime righe, si possono intuire le caratteristiche principali dei personaggi: due persone del tutto diverse cioè quella del sano e quella del malato, una forte, il dottor S. e una debole, Zeno.Zeno viene indicato con il termine "malato", è un vecchio affetto da nevrosi che nella scrittura si prepara a trovare la sua terapia. Infatti, lo psicanalista cerca di fargli scrivere la sua biografia sperando che il paziente, così, possa conoscere meglio se stesso e farsi conoscere. Invece, stando a quanto afferma il dott.S., le sue memorie sono un insieme di verità e di menzogne. Zeno, viene descritto come una figura ambigua e remissiva, dapprima curiosa, che di fronte all’eventuale soluzione dei suoi problemi si tira indietro, decidendo di non voler continuare la terapia, spaventato da ciò che si nasconde nel suo Io.Il dottor S. appare un uomo sicuro di sé, in un certo senso anche meschino, perché, pubblicando il diario del suo paziente per vendetta e senza il suo consenso , vìola il segreto professionale e quindi non è certamente un professionista di cui fidarsi; è vendicativo e attaccato al denaro perché è disposto a dividere con Zeno il ricavato della pubblicazione della biografia. In questa decisione si individua una vena ironica che è forse la caratteristica più chiara di questo strano personaggio.Sorge quindi il tema dell’ostilità fra lo psicanalista e il suo paziente che si ritroverà anche in altri passi del libro.La Coscienza di Zeno è un'opera complessa, in cui sono descritti sentimenti spesso contrastanti tra loro; infatti, è un'opera nuova, caratterizzata da una notevole introspezione psicologica, che mostra la vera natura umana, oscillando tra bugie e verità di un personaggio che inganna se stesso e gli altri, credendo che la psicanalisi sia quasi inutile.