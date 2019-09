Quasimodo, Salvatore - Ermetismo, Vita, Opere e Lirica "Milano, agosto 1943"

Quasimodo - Ermetismo, Vita, Opere e Lirica "Milano, agosto 1943"

Lirica “Milano, agosto 1943”

Intorno agli anni ’20 nacque una nuova corrente letteraria, denominata; essa fu creata dal letterario Francesco Flora. Con l’aggettivo “ermetico” si volle sottolineare l’oscurità e l’indecifrabilità della nuova poesia, ritenuta difficile rispetto alle altre poesie classiche.Il tema principale della poesia ermetica fu la solitudine disperata dell’uomo moderno che perse la fede negli antichi valori; quindi i poeti ermetici descrivevano il loro stato d’animo.In queste poesie la sintassi era semplificata, la punteggiatura talvolta era abolita; molto importanti erano gli spazi bianchi e le pause.Uno dei principali esponenti dell’Ermetismo italiano fu Salvatore Quasimodo.nacque a Modica nel 1901. Nel 1908 la famiglia si trasferì a Messina.A Palermo compì gli studi tecnici; nel 1919 si iscrisse alla facoltà di Ingegneria a Roma, ma costretto dal bisogno di lavorare, non arrivò a conseguire la laurea.Tra il 1926 e il 1929 fu impiegato presso il Genio Civile di Reggio Calabria; in seguito si dedicò alla letteratura e alla poesia.Nel 1929 si trasferì a Firenze, e grazie al cognato scrisse per la rivista letteraria “SOLARIA”.A Milano insegnò Letteratura Italiana presso il Conservatorio musicale.Nel 1959 ricevette il premio Nobel per la Letteratura. Morì a Napoli nel 1968.Le sue opere più importanti sono:•“”, in cui esprimeva la nostalgia per la sua terra ricca di testimonianze del passato;•“” ed “”, sono l’espressione della cultura dell’Ermetismo;•“”, “”, “”, “” e “”.La lirica “” è stata scritta da Salvatore Quasimodo in seguito al bombardamento della città di Milano, avvenuto nell’agosto del 1943.Descrive la sofferenza dei sopravvissuti che tra le macerie cercavano invano oggetti perduti o persone care disperse; dice che la città di Milano è morta. Si sentì l’ultimo bombardamento sul Naviglio, il canale che attraversa una parte della città.È morto anche un usignolo che si trovava sull’antenna del convento, che stava cantando prima del tramonto. I vivi, dopo questa tragedia, non avevano più sete.Il poeta invitava i vivi a non toccare i morti, ma di lasciarli riposare tra le macerie delle proprie case.In questa poesia il poeta ci voleva fare capire il dramma della guerra e la disperazione che essa suscita.