Machiavelli, Niccolò – Vita e formazione culturale

nacque a Firenze nel 1469. Di famiglia borghese ebbe una formazione umanistica fondata sui classici latini e orientata in senso materialistico.Nel 1498, dopo la caduta di Savonarola, Machiavelli fu nominato responsabile della seconda cancelleria, quella che si occupava dell’attività militare e diplomatica, e poi fu nominato anche segretario dei Dieci di balia, un organo preposto alla politica estera. Nel 1502, quando fu nominato gonfaloniere a vita Pier Soderini, Niccolò fu il suo principale collaboratore, partecipando a missioni diplomatiche all’estero e in varie corti italiane, in cui conobbe il duca Valentino.Nel 1506 venne eletto segretario della magistratura dei Nove ufficiali dell’ordinanza e della milizia fiorentina. Con questa carica, Machiavelli ottenne la possibilità di procedere all’arruolamento di uomini del contado e di creare un esercito non mercenario.Nel 1512, dopo una sconfitta delle truppe dell’ordinanza, la Repubblica fiorentina cadde e i Medici rientrarono a Firenze. Machiavelli, esonerato da ogni incarico politico, fu costretto a ritirarsi all’Albergaccio, un suo podere a Sant’Andrea, vicino Firenze. L’anno successivo venne arrestato e torturato con l’accusa di aver partecipato a una congiura antimedica. Una testimonianza di come Machiavelli visse questa umiliazione si può ricavare dalle sue lettere; in esse si alternano momenti di riflessione e momenti comici.Rimesso in libertà si dedicò alla scrittura del “” e dei “”.Cominciò un periodo dedicato agli studi e all’attività letteraria, anche se continuava a sperare che i Medici lo richiamassero a impegni politici. Scrisse una commedia, la “”, lavorò alle “” commissionate da Giulio de’ Medici.Nel 1522 non risultò coinvolto in una congiura antimedicea organizzata dagli intellettuali degli Orti Oricellari. È un segno di questo miglioramento dei rapporti con i Medici, la revoca dell’interdizione a ricoprire cariche pubbliche nel 1525. Sempre nel 1525 venne eletto provveditore e cancelliere dei Procuratori delle Mura, per la difesa di Firenze.Dopo il sacco di Roma, nel maggio 1527, Firenze cacciò i Medici e ritornò al regime repubblicano. Machiavelli fu accusato di aver collaborato con i Medici e venne di nuovo esonerato da ogni incarico politico.Morì nel giugno del 1527.