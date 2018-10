Machiavelli, Niccolò - Rapporto Tra Virtù e Fortuna

Machiavelli - Rapporto Tra Virtù e Fortuna

Il principio fondamentale dell’opera è il rapporto tra virtù e fortuna. La virtù, contestualizza nella volubilità della fortuna, consente al principe di misurare le proprie capacità e pertanto bisogna riflettere su come agire per ottenere un risultato applicando la virtù per combattere la fortuna.L’uomo è padrone al 50% delle proprie azioni, dunque il valore della fortuna è limitato e questa combatte ad armi pari con la virtù.Lo scontro tra virtu’ e fortuna avviene nell’occasione quando la fortuna applica al massimo grado il suo presupposto di imprevedibilità e mette l’uomo nella condizione di mettere in pratica la sua virtù e reagire al meglio.Nell’opera c’è un excursus storico che porta alcuni esempi di occasioni, quando cioè si è presentato un problema e l’uomo è riuscito a risolverlo: tra tutti, quando la fortuna fa che gli ebrei vadano in schiavitù per permettere a Mosè di diventare eroe.La virtù è la capacità di correre ai ripari per limitare i danni che produce un’azione sfortunata.La virtù dell’uomo politico si misura in tre ambiti, è un complesso di qualità:Conoscenza teorica delle leggi dell’azione politica, deve sapere cosa fare.Capacità applicativa delle leggi generali ai casi particolari. Dunque deve conoscere in generale qual è la regola e deve saperla applicare alla particolare occasione.Coraggio, decisione, energia di mettere in pratica il piano che si è organizzato.Un’altra qualità che deve avere il politico è riscontrarsi con i tempi.Infatti i politici sono fatti in un modo fisso come gli uomini e tendono a comportarsi in un solo modo; il buon politico non si ostina ad agire secondo la propria indole ma sa adattarsi ai tempi,a circostanze variate varia il comportamento.Quindi il miglior politico non è colui che è forte ma colui che ha capacità di adattamento alla mutevolezza delle situazioni.Un politico tendenzialmente prudente ha esito felice quando le circostanze richiedono prudenza, la stessa cosa accade per il politico spregiudicato, quindi il politico ottimo bilancia i due aspetti e li adatta alla situazione.