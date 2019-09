Machiavelli, Niccolò - Altre opere

I Discorsi sopra prima deca di Tito Livio

A quale genere letterario appartengono i Discorsi? Qual è la loro struttura?

Le Istorie fiorentine

Qual è il contenuto delle Istorie fiorentine?

• I Discorsi si presentano come un commento al decimo libro dell’opera Ab urbe condita dello storico latino Tito Livio.• Mentre l’opera di Livio ha andamento annalistico, il commento di Machiavelli procede per nuclei tematici.Quali sono i temi affrontati da Machiavelli nei Discorsi?• I Discorsi rappresentano, nel complesso, una riflessione sulle forme antiche e moderne del potere e sulle dinamiche di funzionamento dello Stato.• A differenza di quanto avviene nel Principe, nei Discorsi Machiavelli affronta sia la dimensione del principato sia quella della repubblica, che gli appare come una soluzione per diversi aspetti da privilegiare.I Discorsi sono un’opera storica o politica?• Naturalmente ancorati all’opera storica di cui costituiscono il commento, i Discorsi riportano continuamente i propri riferimenti alla politica contemporanea. La riflessione sulla storia antica è, per Machiavelli, funzionale alla soluzione dei problemi del suo tempo.• Le Istorie, commissionate a Machiavelli dallo Studio fiorentino, sono una storia di Firenze dal 1215, inizio delle discordie cittadine tra guelfi e ghibellini, alla morte di Lorenzo il Magnifico (1492).Qual è il metodo storiografico seguito da Machiavelli nelle Istorie?• Egli si affida a pochi testi e non attinge a materiali e documenti di archivio; non è in sostanza interessato ad un uso completo e articolato delle fonti.• La concezione storica di Machiavelli si dimostra complessivamente assai diversa da quella odierna, come conferma anche il prevalere delle “storie individuali” sul quadro generale.• Anche le Istorie sono, come tutta l’opera machiavelliana, legate all’urgenza della politica del suo tempo.