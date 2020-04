Tristano e Isotta e Canzone dei Nibelunghi

I due capolavori tedeschi sono Tristano e Isotta e La canzone dei Nibelunghi. Tristano e Isotta è un romanzo incompiuto, datato intorno al XII secolo, dedicato alla leggenda di due giovani e del loro tragico e sfortunato amore. L’autore è Goffredo di Strasburgo, che ha fatto conoscere la sua opera nelle corti tedesche, composta da oltre 19000 versi in ottonari rimati.Le fonti a cui attinge per la sua narrazione sono alcuni racconti celtici e gallesi. Il romanzo presenta temi tragici, come l’amore impossibile, la morte, il tradimento, e celebra, attraverso il canto lirico, la passione travolgente, la bellezza della donna e l’aspirazione alla felicità, tuttavia preclusa dal destino.La canzone de Nibelunghi si colloca alla base dell’identità culturale e nazionale del popolo tedesco. Il poema è anonimo e risale al XII-XIII secolo, quindi un periodo molto più tardo rispetto alle vicende narrate, ambientate al tempo del regno del Burgundi e legate a Attila e Teodorico. La storia si svolge su due piani sequenziali: l’amore di Sigfrido per Crimilde, con l’eroe che muore per mano dei Burgundi, la vendetta di Crimilde per l’uccisione di Sigfrido. I temi trattati sono la fedeltà al proprio signore e amico, l’esaltazione degli ideali guerrieri e della vendetta. Le vicende narrate seguono un tragico crescendo di tensione: domina infatti un senso ineluttabile del destino, secondo una concezione pessimistica e tragica dell’esistenza.