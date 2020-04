Francesco d'Assisi - Vita e opere

Francesco da Assisi - Vita e opere

Francesco d’Assisi ha influenzato la storia della chiesa del suo tempo, tanto che ancora oggi questa figura di “santo moderno” continua ad esercitare un grande fascino, tanto che è Patrono d’Italia. Era figlio di un mercante di stoffe e di una nobildonna, questa condizione agiata gli permise di ricevere un’educazione letteraria che gli fece conoscere il latino e il francese.Partecipò alla guerra tra i ghibellini e i guelfi, in seguito alla disfatta della sua città, fu fatto prigioniero. Dopo anni di trattative, suo padre riuscì a pagare un riscatto per liberare e far tornare Francesco ad Assisi. Nel 1205 si sentì chiamato da Dio a costruire la sua Chiesa.Questo percorso di fede lo spinse a donare le sue ricchezze ai poveri, una decisione che suscitò l’ira del padre, tanto che lo denunciò per aver messo a rischio il patrimonio familiare. Al processo, di fronte all’intera comunità cittadina, Francesco compì l’atto simbolico di spogliarsi dei suoi vestiti, rinunciando così anche ad ogni suo bene materiale. Egli iniziò una nuova esistenza, seguendo alla lettera il vangelo e scegliendo di vivere come un povero. Egli predicava al popolo i principi evangelici di povertà e rispetto del creato. Usava la lingua volgare per arrivare anche alle fasce più basse della popolazione. Molti giovani lo seguirono e formarono con il lui il primo nucleo dell’Ordine dei Frati Minori. Quasi tutte le sue opere sono scritte in latino, eccetto un cantico scritto in volgare umbro noto come Cantico delle creature. Le strofe e i versi sono variabili. È databile al 1224 e rappresenta il primo testo poetico della letteratura italiana.