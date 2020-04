Da Lentini, Giacomo - Introduzione

Giacomo da Lentini

Il primo poeta della scuola siciliana è Giacomo da Lentini. Insieme a Fibonacci inventa il sonetto, che quindi è italiano. È la forma metrica della nostra letteratura, usata da tutti. Il sonetto è rigido, ma i temi cambieranno.La sua prima poesia è “Amore è un desio che ven da’ core”, sonetto più vecchio della letteratura antica.Il sonetto è formato da 4 strofe: le prime due sono quartine, le ultime terzine, ed ammette solo 14 versi endecasillabi.Il matematico Fibonacci è uno degli studiosi più controversi. Studia la quadratura del cerchio, e vuole trovare il Pi greco. Porta la matematica nella letteratura: Federico II vede la cultura unita, ovvero mettere insieme le conoscenze. Secondo i calcoli di Fibonacci, il 3, il 4, l’11 e il 14, i numeri del sonetto, erano legati alla quadratura del cerchio. Questi artisti erano immersi in una cultura poliglotta.Per uomo del Medioevo, amore proviene da: Dio, cuore, visione, senza visione dell’oggetto amato.Parla di una discussione all’interno della scuola siciliana.I greci dividono l’amore in eros, amore carnale, e agape, amore spirituale. Amor sacro e amor profano.Giacomo da Lentini ragiona, all’interno della scuola siciliana, sull’origine dell’amore, ma mancano i testi antichi di Saffo, di Catullo. Giacomo da Lentini risponde a Pier delle Vigne, che sosteneva che anche non vedendo l’oggetto d’amore ci si innamora.Sono tre le ipotesi di amore nella scuola siciliana:1) Il cuore deve vedere per amare;2) Non bisogna vedere, si può provare il sentimento senza vedere;3) Amore è un ideale.