Cantare del Cid

Il Cid Campeador è un poema epico di 3.735 versi scritto in castigliano, che risale alla metà del XII secolo. L’opera è dedicata all’esaltazione delle virtù della cavalleria medievale e della fede cristiana dedicata all’esaltazione delle virtù della cavalleria medievale e della fede cristiana del protagonista, il Cid, un aristocratico spagnolo esistito realmente.Uomo onesto e nobile, al servizio del re di Castiglia, il Cid è vittima dell’invidia di corte, perché accusato ingiustamente di essersi impossessato di alcuni tributi che spettavano alla corona. Costretto all’esilio, interviene ugualmente in difesa del suo signore durante un’invasione araba. Ponendosi alla guida dell’esercito, scaccia il nemico con tale abilità da ricevere dagli arabi il soprannome di sayyd (signore). Dopo la conquista di Valenza, si conclude la grande impresa del Cid e la riconquista cristiana in Spagna. Egli diventa una leggenda per gli spagnoli, per i quali incarna i valori di onestà e profondissima religiosità cristiana. Il poema è storico realistico.Il poema sviluppa le vicende familiari dell’eroe, mettendo in evidenza le relazioni con il potere e con gli altri nobili della corte, gli intrighi del potere, la nobiltà d’animo e la forza di spirito di Rodrigo di fronte alle sfide. A differenza del Canto dei Nibelunghi, in uno stile limpido e chiaro si celebra il senso dell’onore, della vittoria del bene sul male, della giustizia sull’invidia, e si rappresenta inoltre un’umanità reale.