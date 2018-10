Boezio, Severino - De consolatione philosophiae

Severino Boezio fu un poeta, teologo, filosofo e matematico medievale. Lesse e commentò le opere di Aristotele sulla logica, rendendolo un importante filosofo medievale. Fu un notabile presso la corte del re Teodorico, ma fu messo in carcere quando difese un suo collega accusato di congiura. In carcere, afflitto e triste, scrisse la sua opera principale, chiamata "De consolatione philosophiae", un prosimetro (testo in cui si alternano parti in prosa e parti in poesia) in cui fa una riflessione su come la filosofia possa consolare l'anima. L'opera è divisa in cinque libri: nel primo libro Boezio è triste e circondato da Muse (retaggio antico, simbolo fondamentale della cultura latina), quando gli appare la Filosofia, una donna di cui non è concepibile né l'età, né la statura. La Filosofia per prima cosa scaccia la muse, che non erano reali, ma solo una fantasia, che a lungo andare lo avrebbe distrutto. Nel secondo libro la Filosofia spiega all'autore come la Fortuna sia incostante e come Dio sia l'unico punto fermo. Nel terzo libro Boezio si prefigura la necessità di tralasciare i beni terreni e di rivolgere i propri pensieri a Dio e alla salvezza dell'anima. Nel quarto libro l'autore fa una riflessione sul fatto che gli uomini malvagi ottengano sempre tutto ciò che desiderano, rimanendo impuniti. La Filosofia ribatte che gli uomini malvagi sono in realtà già puniti, in quanto prigionieri del male: il vero bene coincide quindi con Dio, mentre la vera felicità con la giustizia. Nel quinto e ultimo libro la Filosofia denuncia tutti coloro che vedono la contraddizione fra libero arbitrio e volere divino: infatti la contraddizione non c'è, in quanto, dato che nulla accade per caso, il libero arbitrio coincide con la volontà divina. In quest'opera troviamo una sintesi fra organizzazione aristotelica del discorso e teologia: Boezio ci dimostra, in latino classico, che il sapere degli antichi on è in contraddizione con quello cristiano.