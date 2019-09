Scuola siciliana e rima siciliana

Scuola siciliana

La rima siciliana

I poeti della scuola siciliana

La poesia provenzale si conclude nel XIII secolo, quando la Provenza viene annessa alla Francia. Essa riuscì però ad influenzare fortemente la poesia siciliana. Questo avvenne perché la Provenza era sede dell’eresia catara, che predicava la purezza e il rispetto delle norme evangeliche e accusava la chiesa di essersi allontanata dalle regole di comportamento e dalla povertà dei vangeli. “Cataro” deriva infatti dalla parola latina catharus, che a sua volta deriva dal greco “cazaros” = puro. I catari vengono anche definiti albigesi, dal nome della cittadina francese di Albi. Papa Innocenzo III quindi, nel 1208, indisse una crociata contro di loro, dopo essersi alleato con i monarchi francesi, che erano interessati a conquistare la Provenza, che era indipendente. Fu una delle crociate più terrificanti, una delle pagine più buie della storia della Chiesa. La crociata si concluse nel 1229 con il totale annientamento dei catari e la sottomissione della regione alla Francia. Sono queste le circostanze che portano i poeti trovadorici a cercare rifugio in altri luoghi, dove poter continuare a coltivare la propria poesia, e uno di questi luoghi è proprio la Sicilia, e più precisamente la corte di Federico II di Svevia. Sarà in questo modo che influenzeranno la scuola siciliana.La lirica siciliana si basa in maniera fortissima su quella provenzale, tanto che ci sono stati poeti trovatori siciliani che hanno scritto in lingua provenzale, come il Mantovano = Sordello da Goito.Come già detto l’imperatore Federico II di Svevia (imperatore del Sacro Romano Impero e re di Sicilia) aveva dato origine in Sicilia a Palermo alla Magna Curia, centro di potere, ma anche di cultura. Federico portò una laicizzazione della cultura (che prima era solo nelle mani della Chiesa) e un sincretismo religioso (ci si apre cioè a stimoli culturali provenienti anche da altre religioni). Fondò anche l’Università di Napoli. Un altro centro importante era Messina.Il suo è un grande progetto culturale e gli porta l’appoggio e il consenso di intellettuali e poeti. Nella magna curia vengono accolti studiosi da tutti i paesi, tra cui anche molti arabi. Il suo è un atteggiamento di apertura verso le altre culture e quindi di conseguenza anche antipapale: questo fa sì che i primi poeti provenzali cerchino rifugio da lui. Spesso questi poeti svolgevano il ruolo di funzionari e dignitari alla corte di Federico, come il Notaro per esempio. Loro condividono il suo progetto culturale.Nella poesia siciliana non ci sono temi religiosi o politici: l’unico tema è l’amore, interpretato nello stesso modo dei provenzali, ma con alcuni accorgimenti e modifiche, legate alla diversa posizione sociale dei poeti siciliani. Alla corte di Federico non c’era ovviamente la struttura feudale e quindi le poesie non rispettavano il rapporto tra signore e vassallo. Nella poesia siciliana c’è una prospettiva più psicologica, si pone più attenzione sugli effetti della poesia sull’uomo e meno sulla donna. Scompaiono i senhal, perché le donne seguono tutte gli stessi canoni di bellezza, sono ormai tutte stereotipate: bionde e dalla carnagione chiara. Queste poesie non parlano di un amore vero, è tutto stereotipato e artificioso, è un amore spirituale che raffina l’animo, ma non un vero sentimento d’amore. In Provenza questo amore rappresentava il rapporto feudale, in Sicilia si pone più attenzione sull’aspetto psicologico, ma in entrambi i casi non è un amore autentico (tanto che la donna è sempre uguale e si perde anche la necessità di usare un sinhal), ma un amore fino, puramente poetico e letterario.La scuola siciliana presenta anche differenze stilistiche rispetto alla lirica trovadorica: si perde l’accompagnamento musicale, che era fondamentale in Provenza, perché i poeti non sono più artisti di professione, non devono intrattenere le corti, ma sono funzionari imperiali con competenze tecniche. Hanno quindi doti poetiche ma non necessariamente doti musicali. Scomparendo la musica, si pone l’attenzione sugli elementi metrici, lessicali, stilistici, sulla dimensione linguistica. In particolare si consolida il principio dell’isosillabismo (stesso numero di sillabe nei versi): si codifica l’idea che in un testo poetico i versi dovessero avere lo stesso numero di sillabe.Inoltre i siciliani danno alla canzone una struttura molto più codificata e rigida, di cui prima non c’era bisogno nei componimenti cantati. Ora invece diventa ben strutturata, perché sono testi scritti, mentre le canzoni in musica erano più libere. La canzone in particolare si divide in due parti: la fronte, composta da due piedi, e la sirma, composta da due volte. A queste può aggiungersi talvolta un ultimo verso, il congedo.La scuola siciliana poi introduce un nuovo componimento, il sonetto: il primo ad inventarlo fu il Notaro, e nasce probabilmente come una delle stanza della canzone che viene modificata. Un sonetto è costituito da 2 quartine e 2 terzine e, a differenza della canzone, presenta solo versi endecasillabi. È una delle forme metriche più utilizzate nella poesia italiana (es. Leopardi, Foscolo, Montale …).La maggior parte delle poesie siciliane di cui siamo ancora in possesso sono state trascritte successivamente da copisti toscani. Loro però, secondo l’uso medievale, li trascrivevano adattando le parole, scritte in dialetto siciliano, alla pronuncia toscana:es. finiri finirees. amuri amoreQuel che ne risulta è un impasto linguistico molto particolare. Assistiamo alla cosiddetta “rima siciliana”. La rima siciliana è una rima imperfetta, usata soprattutto nel XIII e XIV sec. in Toscana, nella quale si fanno rimare parole che terminano con la i e con la e e parole che terminano con u e o. Questo deriva dal riadattamento fatto dai toscani durante le loro trascrizioni, che porta alla formazione di rime imperfette, fra lettere diverse:es. vidiri e diri (sic.) vedere e dire (tosc.)es. usu e amorusu (sic.) uso e amoroso (tosc.)Dicevano quindi che la rima siciliana era imperfetta, ma in realtà era imperfetta solo nella trascrizione dei Toscani. Tuttavia, dato il prestigio della scuola siciliana, queste rime imperfette vennero a far parte della letteratura italiana, tanto che anche Dante talvolta se ne serve e sceglie di inserire nelle sue opere rime imperfette appositamente per fare un tributo alla scuola siciliana.es. venisse e tremessePetrarca invece non le userà mai, mentre le ritroviamo a volte in autori più tardi:es. noi e lui (Manzoni - 5 Maggio)I poeti più importanti della lirica siciliana, che vengono citati da Dante, sono:-Il Notaro (Jacopo da Lentini): era un notaio alla corte di Federico II e Dante lo cita nel canto 24 del purgatorio e nel “de vulgari eloquentia”.-Stefano protonotaro: di lui ci sono rimaste 4 canzoni, di cui una che s’intitola “Pir meu cori alligrari” ed è l’unica poesia siciliana non trascritta e toscanizzata. È rimasta ancora in dialetto siculo. Letteralmente vuol dire “Per rallegrare il mio cuore”.-Pier della Vigna: è nominato nel canto XI dell’Inferno fra i suicidi. Egli era infatti il gran cancelliere di Federico II, quindi uno dei principali amici e consiglieri dell’imperatore, ma quando alcuni invidiosi sparsero voci che mettevano in discussione la sua fedeltà all’imperatore, egli preferì il suicidio.Era autore anche lui di canzoni e sonetti.-Cielo d’alcamo: di lui non sappiamo molto, non sappiamo neanche se fa effettivamente parte della scuola siciliana. Conosciamo solo uno dei suoi componimenti: “Roa fresca aulentissima”, ovvero “rosa fresca profumatissima”. Si tratta di un contrasto, cioè un componimento a due voci, un botta e risposta tra un giullare e la contadina che egli tenta di sedurre. Probabilmente anche lui era un giullare, e non un funzionario ed è questo che mette in discussione la sua appartenenza alla scuola siciliana.