Scuola poetica siciliana - Caratteristiche

La scuola poetica siciliana

La scuola poetica siciliana è stata la prima scuola laica in Italia.Questa particolare e importante scuola nacque con Federico II di Svevia, re di Sicilia e Sacro Romano Imperatore.Federico II fu uno dei più potenti sovrani europei di tutti i tempi e per questo venne definito “Stupor Mundi”.Diventò re a soli quattro anni e per mezzo secolo riunì in Sicilia, e in particolare nella città di Palermo, i più grandi filosofi, letterati, poeti e geografi che avevano origini greche, arabe, latine e anche siciliane.I poeti della scuola poetica siciliana vengono definiti i “primi poeti d’Italia” e scrivevano prevalentemente poesie d’amore; possiamo dire che erano dei “trovatori italiani”.Anche Federico II scrisse tre canzoni e un sonetto, ma oltre a lui nella scuola poetica siciliana c’erano:: era il braccio destro di Federico II, svolgeva la funzione di capo cancelliere. Possiamo definirlo un “logoteta”.È stato successivamente corrotto da Papa Innocenzo III per tradire Federico II; quest’ultimo, si narra, che gli tolse gli occhi e successivamente si suicidò.Dante afferma che “Pier Delle Vigne possedeva le chiavi del cuore di Federico II”;: abbiamo poche notizie di lui, sappiamo però che ha scritto cinque canzoni, una di queste viene ricordata da Dante nel “De Volgar Eloquentia”, altre parlano del rapporto tra Federico II e suo figlio Re Enzo;: Scrisse la celeberrima “Rosa fresca aulentissima”;:è stato il maggiore esponente della scuola. Era il notaro (notaio) della corte di Federico II, ma anche il caposcuola.Nacque a Lentini, una città nell’attuale provincia di Catania.È ricordato perché inventò il sonetto, cioè una particolare poesia che utilizza una determinata metrica.

La metrica del sonetto inventato da Giacomo da Lentini è caratterizzata da:

2 quartine rimate “fronte” (8 strofe)

2 terzine rimate “sirme” (6 strofe)

Venivano usati solo endecasillabi; è una forma poetica chiusa che usava due schemi di rima:

4= ABBA- ABBA incrociato

4= ABAB- ABAB alternato

3=CDC- DCD alternate

3=CDE- CDE replicate