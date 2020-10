Indovinello veronese: interpretazione

Si tratta del più noto fra i primi documenti scritti in volgare italiano. Esso fu scoperto nel 1924 dal paleografo Luigi Schiaparelli, in calce ad un codice datato fra l’VIII e il IX secolo presente nella Biblioteca Palatina di Verona. Per questo motivo fu chiamato “Indovinello veronese”. Il testo è il seguente:Se pareva boves / alba pratalia arabaet albo versorio teneba / et negro semen seminabaLa traduzione più accreditata è:Si spingeva in avanti i buoi, arava bianchi prati,teneva un bianco aratro, seminava una semente nera.I buoi sono le dita, i bianchi prati sono la pergamena, il bianco aratro è la penna mentre la semente è la scrittura. Si tratta quindi di una metafora dell’atto dello scrivere, molto comune all’enigmistica del Medioevo. L’autore è un chierico che ha introdotto alcuni termini non più latini ma volgari quali: se per sibi, negro per nigro, pareva per parabat, versorio per versorium, seminaba per seminabat, temeba per tenebat.Gli studiosi hanno molto discusso sull’interpretazione di se pareba. Due possono essere le interpretazioni.• Se pareba sta per parebant, allora, allora boves è il soggetto dei quattro verbi per la traduzione dell’indovinello è la seguente:“I buoi (= le dita) venivano avanti, aravano un bianco prato (= la pergamena), reggevano un bianco aratro (= la penna), seminavano un nero seme (= l’inchiostro).• Se pareba sta per parabat, il soggetto sottinteso è colui che scrive per cui il significato è il seguente:“Spingeva avanti a sé i buoi, arava un bianco prato, reggeva un bianco aratro, seminava un nero seme.”La seconda interpretazione è quella più attendibile perché l’azione di spingere avanti a sé i buoi è più coerente con la metafora rustica dell’azione di arare. Inoltre, intendere come soggetto delle azioni colui che scrive, cioè l’amanuense si addice di più alla natura dell’indovinello; infatti, si tratta di una scherzosa formula enigmistica che i chierici che si occupavano della copiatura dei codici erano solito inserire in fondo ai codici stessi, come si volessero compiacere del lavorio appena portato a termine.