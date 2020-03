Genere Novella

La novella nasce nel corso del Duecento, è in volgare e spesso in prosa. Lo scopo è quello di divertire il lettore ma anche di educarlo.Le fonti della novella:- Romanzo cortese: i cui temi principali sono l’amore come culto della donna amata che è irraggiungibile; gli elementi magici e fantastici (tipici del ciclo bretone); gusto per l’avventura (il cavaliere si impegna nella ricerca di qualcosa)- Romanzi d’amore e di peripezie- Gli aneddoti e gli exempla (=letteratura medievale con insegnamento morale) con finalità religiose- La narrativa comica: es.Roman de Renart (sotto la guida della volpe Renart, gli animali agiscono come gli uomini)- I lais: ispirati alle antiche leggende, in cui si intrecciano argomenti fiabeschi e sentimentali- I fabliaux: racconti brevi di carattere satirico e popolare, che si ispirano alla realtà quotidiana- Le fiabe popolari e i racconti oraliNovellino:- La prima opera di questo genere in Italia- È una raccolta anonima di 100 brevi novelle, composte tra il 1280 e il 1300 a Firenze- Lo scopo dell’opera è divertire il pubblico narrando detti e vicende- Il destinatario dell’opera è la borghesia comunale- I protagonisti sono personaggi tratti dalla storia biblica, greca, romana e medievale- I temi sono esempi morali e di comportamento sociale, la battuta scherzosa e la beffa