Leopardi, Giacomo - Vita e opere (5)

Leopardi: vita e opere

Nasce a Recanati il 29 giugno 1798 da una famiglia di antica nobiltà ma dati i problemi finanziari del padre Monaldo, la madre e marchesa Adelaide Antici prende in mano le eredi della situazione.La madre è molto dura e severa, non va incontro ai desideri dei figli, i quali sono stati partoriti in serie e ne sopravvivono solo quattro (Pier Francesco, Giacomo Leo, Carlo e Paolina -> con questi ultimi due, che sono i più piccoli, vi sono diversi scambi di lettere, che non dovevano essere mai pubblicate ma riservate solo per loro).L’educazione di G. Leopardi è stato affidato ai precettori di casa e alla immensa biblioteca di casa. Cosi (1809-16) presto L. diventa studioso di diverse lingue tra cui il latino. Sono proprio questi i “sette anni di studio matto e disperatissimo” che determina/causa diverse sue malattie. Tutto ciò gli permette di tradurre e imparare una disciplina: la filologia e operare alcuni scritti che dice essere di altri illustri personaggi che invece sono sue (“spaccia” come opere due che scrive lui). (dal 1817 al 1832 tiene un diario in cui annota qualsiasi cosa)L’ambiente in cui vive è ristretto perché Recanati appartiene allo stato della Chiesa per questo motivo aspira ad un ambiente più ampio. Tenta la fuga ma beccato. Così nel 1820 decide di recarsi dagli zii a Roma ma rimane deluso da tale ambiente romano. Nel 1825 ottiene dall’editore Stella, il consenso di pubblicare a Roma alcune sue opere: una su Cicerone, l’altra che tratta il commento del “canzoniere” di Petrarca e due sue critiche.Negli anni successivi vive tra Milano e Roma (conte Pepoli). Entra in contatto con diversi intellettuali in particolar modo con il gabinetto Vesseu, quindi si trasferisce a Firenze.Nel 1827 pubblica le “Operette Morali” (in prosa) e spera di ottenere qualcosa e invece nulla.Si trasferisce a Pisa e da notizie alla sorellina Paolina in cui le annuncia che è tornato a scrivere versi (“Ricordanze” e “A Silvia”) e altre opere fino a quando però dopo un po’ di mesi è costretto a ritornare a casa a Recanati. Poco tempo dopo, nel 1830, lascia Recanati per sempre. Va a Firenze dove gli amici del gabinetto gli offrono lavoro. Stringe contatti anche con il filologo DE SINNER e affida a lui la pubblicazione di alcune sue opere filologiche che però non avverrà mai.Leo vive con Farnì Targioni Forzetti in cui scrive il “Ciclo Di Aspasia”. Nel 1833 di trasferisce con lui a Napoli dove rimane deluso per l’ambiente e scrive “Paralimpomeni Della Batracomiomachia” (= “le cose ultime tra la lotta dei topi e rane”) in cui ridicolizza lo spirito dei patrioti per la liberazione; i napoletani si ribellano e quindi Leopardi li ridicolizza. Scrive anche “Il tramonto della luna” e “Ginestra” (contempla il Vesuvio) che sono il manifesto del pessimismo di Leopardi.L’autore muore a Napoli il 14 giugno 1837 e affida a Ranieri tutte le sue opere.Le sue opere erano scritte senza alcun desiderio di farne manifesto, sono un semplice scambio di info coi parenti o con Pietro Giordani (che lo vede come un padre), e in molte di essere discute delle sue opere (le lettere di Manzoni erano ufficiali).[paragrafo 4 pag. 15] Molti credevano che Leopardi fosse un filosofo perché asistematico ma ciò non è vero perché lui parla di tutto (cattolico ed idealista). Lui indaga il vero in ogni ambito e annuncia la teoria del piacere, attraverso diversi step nelle “canzoni civili” 1) in cui presenta le grandi virtù del passato, affrontando l’infelicità umana, l’uomo è infelice perché desidera il piacere. In tal caso la NATURA è BEGNIGNA, a differenza delle circostanze storiche che rendono l’uomo infelice: questo è chiamato “Pessimismo Storico”, che rende infelice l’uomo perché non da soddisfazioni.[Durante lo studio ci sono diverse conversioni: 1) erudizione-> al bello 2) ’19 visione materialistica e sensistica.  Questo porta a quelli che vengono definiti “pessimismi” di Leopardi].2) Un periodo intermedio è quello in cui la felicità dell’uomo dipende dal fato. In tal caso la NATURA è BEGNIGNA ma l’uomo teme il futuro/il fato.3) Attorno agli anni ’20 (dopo la conversione filosofica), secondo Leopardi crede che l’infelicità è portata dalla natura che tocca tutti sia gli uomini che gli animali (non più il contesto storico): “pessimismo cosmico” (di fronte alla natura che è causa della sua infelicità).4) “pessimismo eroico” a tale teoria il vago e l’indeterminato, che coincidono con il bello poetico, abbiamo l’incapacità di trovarli, sono solo un’illusione.Nel 1816 Leopardi invia una lettera che però non viene pubblicata.Nel 1818 scrive “discorso di un italiano intorno alla poesia romantica”[vedi sul libro] In tal caso cerca di smontare le caratteristiche dei romantici e da un’importante attribuzione al soggetto e quindi è la lirica che mi permette ciò. Teorie ben definite che arriva ad avere un approccio con certi romantici tedeschi.Leopardi, in realtà è un autore romantico, indaga l’io (+ ha radici cristiane importanti nel romanticismo).Lo “Zibaldino” è un suo diario in cui scrive/fa diverse considerazioni, pubblicato successivamente per il volere di Carducci.(Nel ’31 = prima edizione delle sue opere; ’35 tenta la pubblicazione di tutte le sue opere (Lemoguè, Cerducci riesci a farlo pubblicare).