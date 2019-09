Verga, Giovanni - Verismo, Vita e Opere principali

Verga - Verismo, Vita e Opere principali

Intorno alla metà del 19° secolo in Europa si diffuse una nuova corrente che aveva come interessi temi e soggetti legati alla realtà quotidiana, il “”, che assunse nomi diversi: “Positivismo” in filosofia, “Naturalismo” nella letteratura francese e “Verismo” nella letteratura italiana.Ilrivolse la sua attenzione alle misere condizioni della povera gente dei piccoli e arretrati paesi del Meridione. I veristi mostrarono una grande pietà per l’esistenza degli umili; partendo da un’attenzione nuova verso gli umili, gli scrittori veristi si proposero di ispirarsi al vero e usare un linguaggio semplice. Uno dei principali esponenti di questa corrente letteraria funacque a Catania nel 1840, da una famiglia della piccola nobiltà agraria.Trascorse l’infanzia in Sicilia. Si iscrisse alla facoltà di Legge, che abbandonò presto per seguire la letteratura.Nel 1862 pubblicò il suo primo romanzo storico “I carbonari della montagna”. Nel 1865 si trasferì a Firenze e qui scrisse i primi romanzi romantici di successo: “Una peccatrice” e “Storia di una capinera”.Nel 1874 compose la sua prima novella, “Nedda”; quest’opera segnò l’avvicinamento di Verga al mondo verista. Poi scrisse: “Vita dei campi” e “Novelle Rusticane”, dove ritraeva la semplice e rude vita della povera gente del paese alle prese con i problemi; “I Malavoglia”, questo romanzo narra la storia di una famiglia di pescatori siciliani che cercavano di emergere dalla miseria, ma vennero travolti da molte sciagure e disgrazie; infine scrisse “Mastro Don Gesualdo”, Gesualdo Motta era il protagonista di questo romanzo, era un uomo forte e tenace, che lavorava duramente per migliorare la sua condizione economica.Tutte queste opere furono ambientate in Sicilia ed esprimevano il dramma della popolazione povera che doveva sottostare ai ricchi. Nel 1893 Verga ritornò definitivamente a Catania, qui trascorse gli ultimi anni di vita. Nel 1920 fu nominato senatore del Regno d’Italia. Nel 1922 morì a Catania.Il linguaggio di Verga rifletteva il mondo dei pescatori e dei contadini siciliani, che popolarono le sue novelle e i suoi romanzi.