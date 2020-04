Verga, Giovanni - I Malavoglia: presentazione corale dei personaggi

I personaggi• Il gruppo degli uomini• Il gruppo di notabili del paese• Il gruppo delle donne• I due bambini, Alessi e Nunziata• Mena e Alfio MoscaLo spazio• gli scalini della chiesa• la bottega dello speziale• il vicolo• il ballatoio e la finestra da cui si parlano Alfio e MenaII capitolo II permette ai lettori di conoscere meglio i personaggi che, pur restando nel contesto della comunità, sono divisi in gruppi.Ogni tanto, lo scrittore inserisce un’interruzione che serve per spostare il pensiero verso condizioni umane più generali. Alcuni critici, come Alberto Asor Rosa, a proposito di questo capitolo parla di aristotelismo verghiano, poiché si può notare una perfetta applicazione di unità di tempo, di luogo e di azione. L’autore mette in azione tre gruppi di personaggi che danno luogo a tre diverse azioni, ma molto intrecciate. Nel capitolo esistono dunque tre spazi narrativi a ciascuno dei quali corrisponde un gruppo di attori con una fisionomia ben precisa che al tempo stesso sono in comunanza con gli altri.I tre luoghi sono: gli scalini della chiesa, la spezieria del paese ed il vicolo.• Sugli scalini troviamo i personaggi seguenti: padron ‘Ntoni, Piedipapera, Padron Cipolla ed il fratello di Menico della Locca• Il secondo gruppo è composto don Giammaria il vicario, e quindi un prete, don Franco, lo speziale e don Silvestro, il segretario comunale. Tutti e tre appartengono ad un ceto sociale più elevato e si riunisce nella spezieria del paese.• Il terzo gruppo si ritrova nel vicolo e vede la presenza di molte dionne del paese (la Longa, Mena, la cugina Anna, comare Grazia Piedipapera, la Zuppidda) e i due bambini Alessi e la Nunziata.I discorsi tenuti dai tre gruppi sonio distinti in senso verticale (dal ceto meno utile verso quello più elevato) e in senso orizzontale più popolare perché va da gruppo maschile al gruppo femminile.Gli uomini parlato del negozio dei lupini, del lavorio, dei terreni e delle ricchezze di Zio Crocifisso che con le sue manovre cerca di farsi sempre più benestante. Padron ‘Ntoni non partecipa alla conversazione perché pensa al Carico della Provvidenza e al tempo che forse cambieràAl gruppo di uomini arriva il vociare di coloro che stanno discutendo sull’uscio della bottega dello speziale. Questi ultimi sono soliti leggere la Gazzetta di Catania per cui la loro conversazione, di livello più alto, verte sull’accaduto e sulla politica.Dopo aver svelato che se l’affare dei lupini andrà bene, fra padron Cipolla e padron ‘Ntoni si sarebbe concluso un contratto di matrimonio fra Brasi, il figlio del primo e la Mena, si passa al gruppo delle comari, molto più loquace e fatto di pettegolezzi. Con il ritorno a casa di Alessi e della Nunziata che portano sulle spalle un fascio di legna che pesa più di loro, la conversazioni delle comari ha termine e tutti rientrano per la cena.Alfio Mosca è una figura a parte nell’economia del capitolo e per quale sembrerebbe che il Verga provi simpatia. Ciò che lo distingue da tutti gli altri è di essere povero e per questo motivo egli non può permettersi nulla, nemmeno di andare a a fare quattro chiacchiere sugli scalini della chiesa, di avere idee proprie o di pensare all’amore. Egli si affaccia alla finestra quando ormai tutto tace e si riposa dopo una lunga e faticosa giornata di lavoro, guardando le stelle e scambiando qualche parola con Mena. Nei cuori dei due giovani esiste un amore nascosto che nessuno dei due riesce ad esprimere se non con un sorriso tenere e pieno di affetto.Il capitolo termina con una riflessione di padron ‘Ntoni, comparso sulla porta di casa per guardare le stelle e capire che tempo avrebbe fatto “Mare amaro”, conclude. Anche questo è un presagio.