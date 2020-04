Verga, Giovanni - I Malavoglia: capitolo 3 commento

I Malavoglia, cap.III: commento

Il capitolo inizia con la descrizione del mare che dopo la mezzanotte si è messo al peggio e Bastianazzo non aveva avuto il tempo di mettere l’imbarcazione al riparo. L’indomani mattina, domenica la situazione non cambia.La Longa è preoccupata e pur non proferendo parola, con il suo nervosismo ed irrequietezza, lascia trasparire un sentimento di ansia e di dolor .Gli uomini, essendo quasi tutti pescatori, col cattivo tempo ed il mare in burrasca sono costretti a passare il tempo o all’osteria, dallo speziale o dal barbiere, spesso con lo sguardo rivolto verso l’alto per vedere se ha smesso di piovere. In riva al mare c’era soltanto padron ‘Ntoni, preoccupato per il carico di lupini e per il fatto che sulla barca si trova anche il figlio Bastianazzo. I commenti degli uomini sono impietosi: padron Cipolla non esita a sottolineare che ora vogliono fare tutti i commercianti, alludendo così al negozio di lupini e che quando hanno perso tutto allora cercano di salvare quello che non vale nulla. La disgrazia dei Malavoglia, per padron Cipolla, anche lui proprietario di una barca, è solo la scomparsa di un concorrente ed in cuor suo di questo gioisce perché intravede già il profitto che potrà trarre dalla vicenda. Il chiacchiericcio e le malignità non mancano, anche in chiesa, fra una preghiera e l’altra. Verso il far della sera, La Longa si reca con i figlioletti nel punto della riva da cui si scopre un bel pezzo di mare. Le altre donne che stanno rincasando si fermano a scambiare qualche parola con la donna, facendo vista di nulla. Soltanto gli amici di Bastianazzo le chiedono notizie di suo marito e restano un po’ con lei per farle compagnia. La donna, colpita da tutte queste insolite attenzioni, capisce che il marito è stato vittima del naufragio.Alla fine, l’uomo più compassionevole la prende per un braccio e l’accompagna a casa, seguita dai figlioletti aggrappati alla sua gonna. Sul ballatoio di casa trova alcune comari che parlano a voce bassa; appena scorgono la Longa, esse le vengono incontro senza dire una parola e la donna reagisce con un urlo disperato. Il commento delle donne è di nuovo impietoso e irriverente perché sottolineano che si trattava di una disgrazia ancora più grave perché la barca era piena di lupini.Il critico Giuseppe Savoca ha fatto notare al capitolo precedente che termina con l’aforisma “mare-amaro”, fa seguito un capitolo che si apre sulla visione del mare in tempesta e si chiude sull’amarezza umana e sulla disgrazia. A questo punto è necessario far notare come il mare sia considerata una creatura vivente, come se fosse umanizzata. Ad esso si attribuiscono i verbi “muggire”, “urlare”, “addormentarsi” oppure degli epiteti umani quali “vecchio brontolone” o “traditore”.