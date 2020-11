Riassunto L'onda di Gabriele D'Annunzio

L'onda di Gabriele D'Annunzio

Analisi del testo L'onda

Le figure retoriche

Nella cala tranquillascintilla,intesto di scagliacome l'anticaloricadel catafratto,il Mare.Sembra trascolorare.S'argenta? s'oscura?A un trattocome colpo dismaglial'arme, la forzadel vento l'intacca.Non dura.Nasce l'onda fiacca,subito s'ammorza.Il vento rinforza.Altra onda nasce,si perde,come agnello che pascepel verde:un fiocco di spumache balza!Ma il vento riviene,rincalza, ridonda.Altra onda s'alza,nel suo nascimentopiù leneche ventre virginale!Palpita, sale,si gonfia, s'incurva,s'alluma, propende.Il dorso ampio splendecome cristallo;la cima leggieras'arruffacome crinieranivea di cavallo.Il vento la scavezza.L'onda si spezza,precipita nel cavodel solco sonora;spumeggia, biancheggia,s'infiora, odora,travolge la cuora,trae l'alga e l'ulva;s'allunga,rotola, galoppa;intoppain altra cui l'ventodiè tempra diversa;l'avversa,l'assalta, la sormonta,vi si mesce, s'accresce.Di spruzzi, di sprazzi,di fiocchi, d'iridiferve nella risacca;par che di crisopazziscintillie di berilliviridi a sacca.O sua favella!Sciacqua, sciaborda,scroscia, schiocca, schianta,romba, ride, canta,accorda, discorda,tutte accoglie e fondele dissonanze acutenelle sue voluteprofonde,libera e bella, numerosa e folle,possente e molle,creatura vivache godedel suo misterofugace.E per la riva l'odela sua sorella scalzadal passo leggeroe dalle gambe lisce,Aretusa rapaceche rapisce le fruttaond'ha colmo il suo grembo.Sùbito le balzail cor, le raggiail viso d'oro.Lascia ella il lembo,s'inclinaal richiamo canoro;e la selvaggiarapina,l'acerbo suo tesorooblìa nella melode.E anch'ella si godecome l'onda, l'asciuttafura, quasi che tuttala freschezza marinaa nemboentro le giunga!Musa, cantai la lodedella mia Strofe Lunga.L'onda è una poesia scritta da Gabriele D'Annunzio nell'ambito della raccolta poetica Alcyone ed è stata pubblicata nel corso dell'anno 1903. Il soggetto della lirica dannunziana è l'onda, quindi un soggetto semplice che rievoca la natura in movimento. Tra i suoi significati essa evoca la fuggevolezza, la sensazione di freschezza e l'impetuosità. L'onda dura pochi istanti: nasce, cresce e alla fine scompare in un moto continuo e incessante.La poesia si compone di una strofe di circa 99 versi che si conclude con un distico finale; le rime sono baciate, incrociate e talvolta seguono uno schema libero. I versi sono in particolar modo settenari, senari e trisillabi. Nell'ambito del testo sono presenti vari campi semantici: quello della natura, della guerra, del movimento (sottolineato dalla presenza di vari verbi di movimento, la luce e infine il rumore.Tra le figure retoriche ricordiamo le seguenti:- tante allitterazioni, come ad esempio: riviene, rincalza, ridonda; del solco sonora; spumeggia; romba, ride;- la presenza dell'asindeto, come ad esempio: il vento riviene, rincalza, ridonda; Palpita, sale, si gonfia, s'incurva, s'alluma, propende;- la presenza di enjambement;- la presenza della personificazione dell'onda: nel verso 73 viene detto che è una "creatura viva";- la presenza di alcune similitudini, come ad esempio: il mare scintilla come l'antica lorica del catafratto (versi 2-6); "l'onda nasce come agnello che pasce" nei versi 18-20; " la cima dell'onda s'arruffa come criniera di cavallo" nei versi 35-38;- la presenza delle metafore: "Sciacqua, sciaborda,scroscia, schiocca, schianta,romba, ride, canta,accorda, discorda,tutte accoglie e fondele dissonanze acutenelle sue voluteprofonde,libera e bella, numerosa e folle,possente e molle,creatura viva"