Ariosto, Ludovico - Spazio e tempo, polifonia e inchiesta Orlando Furioso

Spazio e tempo de L'Orlando Furioso

Polifonia dell'Orlando Furioso

L'inchiesta nell'Orlando Furioso

La concezione spaziale all'interno dell'Orlando Furioso è complessa e si riallaccia alleed esistenziali trattate da Ludovico Ariosto.Lo spazio èe non verticale come in Tasso e in Dante. A differenza di Dante nella cui commedia lo spazio è verticale in relazione alla contrapposizione tra basso-alto come peccato-salvezza, nell'Orlando Furioso è del tutto orizzontale, in una. Il viaggio di Astolfo sulla luna non è un'eccezione perché essa è il complemento della terra, il suo rovescio speculare.Lo spazio è ancheperché rispecchia emblematicamente la realtà terrena. Si assiste a unin quanto a differenza di Dante che non può deflettere mai dal suo cammino di ascesa lineare perché voluto da Dio, l'Orlando Furioso presenta unail cui movimento è ciclico e ritorna sempre su se stesso perché la ricerca è inconcludente.La concezione dei personaggi è laica,porta tutto a vertere sulla figura umana.La fortuna è capricciosa e imprevedibile, il fato è girovago e domina gli essere umani, non esiste così il libero arbitrio.Assente è anche il concerto di provvidenza che si riallaccia alla visione laica di Ariosto.Il tempo invecein quanto le digressioni e l'enterlacement provocanosulla linea del tempo.Non ha un significato simbolico ma esclusivamente reale ed è "aggrovigliato".Spazio e tempo si inquadrano in un'ottica perseguita da Ariosto per creareUno studio interessante in merito alla materia trattata nell'Orlando Furioso è stato condotto dal critico letterario russoBachtin evidenzia il concetto di, dal greco "canto a più voci".La tecnica della polifonia verrà impiegata molto più tardi danei Fratelli Karamazov e in Delitto e castigo.Le idee dei personaggi dell'Orlando Furioso sono del tutto autonome: ciasciuto di essi è concepito con una. Il personaggio non è solo l'oggetto della parola dell'autore ma l'integro e legittimoI personaggi hanno pari diritti all'autore a cui possono ribellarsi. Ilgenera discussioni di carattere esistenziale coinvolgendo anche il lettore. Non prevale un'idea sull'altra, vi è confronto.In Ariosto l'uso della parola è anche oggetto del personaggio. Come nel 900 farà Svevo con la sua opera la Coscienza di Zeno , monologo interiore del personaggio, Ludovico Ariosto conferisce un'impostazione soggettiva alla sua opera e il lettore è abile a percepireL'Orlando Furioso appare in quest'ottica antitetico rispetto ai Promessi Sposi , romanzo monologico il cui autore è del tutto onnisciente. Manzoni compie una discriminazione tra i personaggi non concedendo per esempio a Don Rodrigo e Attilio di prendere la parola.Ciò che muove le vicende e suscita le imprese dei cavalieri è la ricerca di unNeil'oggetto del desiderio prende il nome di "Queste" ed è carico di sensi mitico-religiosi come per esempio il. Nell'Orlando Furioso l'oggetto del desiderio ha un carattere del tuttoin quanto molto spesso coincide con la donna o l'uomo amato, un elmo, una spada o un cavallo.L'inchiesta è. Ne è l'emblema Angelica che sfugge i cavalieri svanendo grazie al suoche la rende invisibile.Neli paladini sono attratti dal mago col miraggio ingannevole dei loro oggetti del desiderio e bramante per tutto il poema insegue l'uomo amato ma quando lo raggiunge questi si dilegua.L'inchiesta è anche intesa comein quanto non si conclude mai e ritorna sempre su se stessa.La ciclicità della ricerca, come è stato del critico americano, trova espressioni in formule del tipo "di qua di là", "di su di giù", "or quinci or quindi".Le trame si interrompono e si sovrappongono conAriosto in questo modo vuole far capire che la follia umana si imbatte in unadi cose o persone che però non porta a nulla a causa del limite umano imposta dalla natura.L'inchiesta si legga anche all'perché durante la ricerca del loro oggetto o persona del desiderio, i personaggi imbattono in altre situazioni che li conducono ad