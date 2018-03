Ariosto, Ludovico - Orlando Furioso: Il Castello incantato

Il Castello incantato, L'Orlando Furioso

Introduzione

Ottava 8

Ottava 9

Ottava 10

Ottava 11

Ottava 12

Il passo si concentra sulle figure di Orlando e Angelica, perché lui la sta cercando disperatamente. All'interno del testo emergono dei concetti ripresi dalla poesia dantesca, vengono utilizzate infatti aggettivazioni simili a quelle usate per Beatrice ("gentile"): non è la prima volta che ciò accade,ma bisogna fare la distinzione che la donna cantata da Ariosto è più materiale.Sono racchiusi nel passo anche il tema romanzesco dell'amore e quello tipico cavalleresco della fuga continua della donna dal cavaliere che la insegue (sono facilmente individuabili ed emergono molto).Inizia con un'immagine descrittiva per far comprendere che il palazzo di cui si sta per parlare è edificato con marmi particolari. Al v.5 "Brigliadoro" è il cavallo, a cui si riferisce come se fosse un uomo: la personificazione rientra nella dimensione fiabesca dell'immaginazione, che qui è molto presente.Gli aggettivi del v.6 "disdegnoso"e "fiero" richiamano concetti cari a Dante, che non sono stati attribuiti a Beatrice ma utilizzati nel Convivio, scritto in prosa e con un linguaggio diverso. Nel v.8 Orlando si guarda intorno ma non trova nessuno.Il termine "fulminando" nel v.1 è una metafora molto abbreviata che deriva dalla similitudine "veloce come un fulmine"; tutta l'ottava è pervasa da un senso di agitazione: i termini usati ("subito","corre di qua, corre di là") e l'utilizzo dell'asindeto a livello sintattico rendono proprio l'idea del movimento di Orlando che cerca Angelica in maniera disperata. Compare il topos letterario del labirinto, tema non nuovo che nasce nella cultura greca ed è strettamente collegato all'amore dato che, per rincorrere la donna amata, l'uomo si perde in un labirinto che non è necessariamente un percorso tortuoso ma può anche configurarsi come un luogo dispersivo quale può essere un grande castello.Nei versi da 10 a 13 i termini che descrivono gli oggetti si avvicinano e anticipano quelli della poesia barocca del 1600, poiché indicano l'utilizzo di materiali preziosi. Questo tipo di descrizione era stato accennato nell'ottava 8 e qui si concretizza attraverso la sottolineatura dell'importanza di metalli e tessuti, evidenziandone la sfarzosità (poiché è caratteristico di questa corrente il gusto dell'esagerazione).Al v. 5 l'espressione "di su di giù" riprende il tema del labirinto e del movimento veloce e dà l'idea di rapidità e velocità estenuante, prima espressa con il gerundio che costituiva una metafora secca. Il muoversi rapidamente è simbolo del desiderio di ritrovare l'amata ma anche del fatto che non può darsi pace perché qualcuno l'ha portata via.Nel v.8 "leggiadria" è una reminescenza dantesca, che contrasta con "bel viso" che indica concretezza e materialità.E' ricca di azioni e personaggi precedentemente menzionati nell'opera. Nel v.2 c'è un richiamo a Petrarca e alle sue vicende con Laura tramite il topos dell'amore che provoca sofferenze: quello petrarchesco è infatti un sentimento che si è trasformato rispetto a quello di Dante, sebbene non sia ancora quello del Rinascimento. Anche altri cavalieri cercavano Angelica, e si lamentavano dell'"invisibil signore", cioè del fatto che nel palazzo non ci fosse nessuno.Quando tutti si trovano c'è una lamentela continua in cui si accusano a vicenda e accusano il padrone di casa: ciò determina una grande confusione che genera suspence perché si incontrano l'un l'altro di qualcosa che non è stato commesso (eccezion fatta per Orlando, la cui lamentela è fondata). Gli uomini si domandano anche di chi sia il castello, se sia possibile che sia disabitato, anche se forse sospettano già l'identità del proprietario e per questo si sono recati lì.