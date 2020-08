Fortuna: Ariosto

Il concetto di fortuna in Ariosto

Le caratteristiche della fortuna nell'Orlando Furioso

Ludovico Ariosto sembra avere una posizione estremista riguardo al concetto di fortuna. Ne l’Orlando furioso, infatti, i suoi personaggi sono totalmente in balia della fortuna o del caso, quasi mancassero di forza di volontà. Nell’inseguire l’oggetto dei loro desideri, si lasciano trascinare dagli eventi e coinvolgere in nuove avventure, allontanandosi così ulteriormente dai propri obiettivi.La fortuna si presenta quindi come una forza superiore all’uomo e alla quale l’uomo non riesce a opporsi.È anche vero che in Ariosto la fortuna non si manifesta tanto come entità astratta ma spesso compare sotto forma di un altro personaggio, spesso femminile. Ariosto distingue questo tipo di fortuna scrivendone il nome con l’iniziale maiuscola, differenziandola quindi dalla fortuna “casuale”, quella in effetti astratta, riconducibile anche ai concetti di sorte o casualità. Spesso i personaggi de L’Orlando furioso si rivolgono a questa fortuna umanizzata indirizzandosi a lei come una vera e propria persona, lamentandosi e porgendole le proprie rimostranze, in una specie di monologo sulle proprie sventure.Le caratteristiche che vengono attribuite alla fortuna ne L’Orlando furioso sono espressione del concetto di fortuna dell’epoca in cui è stata composta l’opera: se da una parte abbiamo una rivalutazione in chiave umanistica dell’uomo, dall’altra abbiamo anche una forte incertezza e dubbi sulle capacità umane di affrontare il proprio destino. E infatti i personaggi di Ariosto, pur lanciati nella loro umanità a perseguire i propri desideri, non sono immuni ai colpi della fortuna e del destino, contro cui si lamentano ma da cui non riescono a sfuggire. La fortuna in Ariosto risulta quindi un pieno specchio del disincanto e della crisi interiore percepita dagli intellettuali del tempo: la fortuna (i colpi meschini della vita) è in grado di sviare e far precipitare nella follia persino Orlando, il più coraggioso tra i paladini cristiani.