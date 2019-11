Ariosto, Ludovico - Vita

Biografia di Ludovico Ariosto

Ludovico Ariosto nasce nel 1474 a Reggio Emilia, allora di dominio degli estensi, dal ferrarese Nicolo, capitano della città, e dalla nobildonna Daria Malaguzzi Valeri. Dal 1484 va a Ferrara, dopo i primi studi di grammatica sotto la guida dell'umanista Luca Ripa, il giovane Ariosto viene indirizzato sotto consiglio del padre ai corsi di diritto a cui si dedica malvolentieri, presso lo Studio Cittaino. In realtà il suo interesse è già tutto rivolto alla letteratura e, dopo aver ottenuto il titolo di giurisperito lascia l'università e viene acquistando rapidamente un'ottima formazione classica, che non include però il greco e si dedica alla sua vera vocazione, Ludovico entra in relazione con Pietro Bembo, Frutto di questo tirocinio umanistico sono i Carmina (Carmi) in latino, ispirati soprattutto a Orazio, Tibullo e Virgilio, per lui punti di riferimento ideali. In volgare compone soltanto alcune rime e, dopo l'ingresso in una compagnia teatrale che allestisce spettacoli a corte,scrisse la Tragedia di Tisbe, che ricalca la trama di un episodio narrato da Ovidio. Sono anni gioiosi e spensierati, alletati da feste e da spettacoli teatrali, che Ludovico trascorre con il cugino Pandolfo Ariosto e gli che negli stessi anni frequenta Ferrara. La sua bella vita dedicata alla letteratura viene stroncata dalla morte del padre, nel 1500, cui fa seguito un grave dissesto economico. Egli è costretto a interrompere gli studi umanistici: essendo primo familiare è suo dovere provvedere al sostentamento della madre e dei nove fratelli di dieci figli, cade infatti su di lui la responsabilità di curare il misero patrimonio per questo motivo, a malincuore, Ludovico decide di diventare funzionario di corte. Per tre anni è capitano della milizia nella rocca di Canossa; quindi, nel 1503 dopo aver ricevuto gli ordini minori, così da poter godere di alcuni benefici ecclesiastici, decide di entrare al servizio del cardinale Ippolito d'Este fratello del duca di Ferrara.