Pragmatica linguistica

Il problema del linguaggio umano è che le parole, le frasi non si intendono solo letteralmente, quindi le parole posso trasmettere qualcosa di diverso o di più rispetto al significato. Parole e strutture possono avere un senso implicito. Se si vuole studiare la comunicazione, non si può farlo senza studiare un po' la pragmatica, senza capire cosa vuol dire trasmettere un senso. Un significato può essere inteso sia letteralmente sia in un senso implicito. Metodi possibili per capire senso implicito. Capire qual è il contesto è in che modo può interagire con parola o frase. La parola "si" in italiano indica un tipo di affermazione positiva o tipo di conferma. Quando diplomatico dice "si" intende forse. Differenza tra quello che dice è quello che intende. Si deve conoscere il contesto. Quando dice "forse" significa no, mentre se dice no non è un diplomatico. Il problema è il tipo di regole che sono utilizzate. Interazione con il contesto ha regole chiarissime. Anche se abbiamo parlante nativo che sa quali sono i suoni possibili in italiano e sarà regole fonotattica e delle regole, sa la struttura sintattica e sa il senso delle parole però se non ha conoscenza della pragmatica non può usare la lingua in modo corretto. La pragmatica che da interazione con il contesto è diversa dalla semantica e dalla sintassi. Semantica ci dice qual è il senso letterario di una parola con struttura, la sintassi ci dà la struttura della frase. Una frase ha una struttura, parole che si trovano all'interno hanno un senso. La pragmatica ci dice il tipo di informazione che viene trasmessa in un enuncio e quali tipi di azioni vanno compiute per dire qualcosa.