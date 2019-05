Il problema di base della linguistica

L'esecuzione linguistica o di un atto linguistico si basa sulla distinzione tra quello che viene detto esplicitamente è quello che si assume implicitamente. Un soggetto dice qualcosa esplicitamente è quello che pronuncia deve seguire le regole della sintassi della semantica. Il senso di una struttura viene contribuito successivamente. Quello che si assume implicitamente, l'interlocutore può capire cos'è che non sono pronunciate esplicitamente. Tutta questa parte implicita contiene alcuni principi razionali del dialogo ma anche delle massime che governano la nostra conversazione. Le massime che governano la conversazione possono essere stabili nelle lingue del mondo. Quello che i ricercatori vogliono dire è che c'è parte implicitamente connessa al linguaggio umano e questa parte implicita ha una struttura. Le parole e le strutture normalmente trasmettono qualcosa di più o di diverso di quanto l'espressione significa. Se c'è una parte implicita nel linguaggio umano come facciamo a produrre qualcosa che si comprende? Formulare risposta non è facile. Molti linguisti si sono posti questo interrogativo ma tutt'oggi all'interno della disciplina della linguistica non è giunti ad una conclusione concorde. Ciò ha portato la linguistica a non avere un unico modo di essere studiata ma all'interno di essa si trovano studiosi che hanno idee differenti sulla produzione del significato.