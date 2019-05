Atti linguistici

Ci sono almeno quattro atti che vengono utilizzati nel linguaggio umano:Parlante deve pronunciare le frasi, la prima parte è che uno deve pronunciare qualcosa. Attio di enunciazione. Normalmente uno deve utilizzare gli atti, contenendo il riferimento agli atti proposizionali o illocutori. Per fare una predicazione ci vuole un tempo, un predicato e un soggetto, predicazione normalmente esprime una espressione di un certo tipo. Per costruire predicazione ci vuole almeno soggetto è un predicato, qualcosa che può esprimere proprietà, azione o caratteristica. Il più comune atto linguistico è l'atto proposizionale. Altro tipo di atto è attoche esprime una promessa, un ordine. Altro tipo di atto linguistico è atto, vuole produrre un determinato effetto sul l'interlocutore tramite il linguaggio. Nelle lingue umane gli interlocutori possono avere sintassi diversa.

Esempio

"Maria ha scritto il racconto?"Possiamo dire che la frase contiene atto locutori o, frase prodotta oralmente e i suoni vengono emessi. Atto proposizionale, c'è un soggetto e un verbo in questo caso. Si vede parte illocutoria, è la parte interrogativa, formula domanda di un certo tipo. C'è differenza dal punto di vista dell'intonazione. La parte perlocutoria è la risposta che si intende, uno vuole una risposta. Non tutte le domande oso sono dare risposta dello stesso tipo quindi c'è differenza. Atto linguistico che non si realizza sempre è l'atto proposizionale, esseri umani possono trasmettere senza costruire frasi. Non dobbiamo confondere i diversi tipi di atti locutori con le strutture sintattiche di una frase. Frase si può realizzare senza pronuncia interrogativa. Un ordine non corrisponde necessariamente a una frase interrogativa. Quando si vuole capire cosa significano le parole, bisogna capire cos'è interpretazione che viene attribuita alle strutture in una lingua. Una interpretazione normalmente significa modo di associare elementi del linguaggio a elementi del mondo che il linguaggio descrive.