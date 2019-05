Trasmissione di senso

Il senso viene trasmesso con l'associazione ad un suono. La parola è un'unità del linguaggio umano che normalmente contiene un senso. Parte lessicale indica il concetto che una parola definisce. La parte lessicale non cambia normalmente, non cambia in un paradigma. La parte grammaticale contiene informazioni che modificano la parte lessicale, contiene il numero, il genere, il caso. Se un elemento è definito o indefinito. La parte grammaticale può cambiare con un contenuto lessicale. Ordine dei morfemi non è arbitrario. In italiano l'informazione grammaticale deve seguire quella lessicale. Un sostantivo come "dentale" non cambia dal punto del vista del genere, mentre aggettivo"bello" cambia dal punto di vista del genere. In italiano bisogna separare parte aggettivale, dalla parte del genere. In rilascino c'è informazione che specifica genere e numero ma anche informazione che specifica la classe lessicale. Informazione flessiva indica una categoria lessicale, prima bisogna creare il sostantivo se si vuole un sostantivo. Informazione della definità, è un tipo di informazione grammaticale. "Sono" è un tempo verbale, il tempo presente, non è forma progressiva. Tipi di verbi si chiamano ausiliari e alcune lingue non contengono forme verbali di tipo essere, o non hanno forma del presente. "Meravigliosi" parte i indica il numero, il genere. In italiano alcuni tipi di informazione grammaticale nono hanno bisogno di radice lessicale. La definita può funzionare senza radice lessicale. Verbo essere può funzionare senza radice lessicale. La parte i e sono sono parole indipendenti, così come la parte gatti e meravigliosa. In italiano parole possono essere complesse ma c'è anche limite nella struttura delle parole. Parola può contenere parte lessicale e 2/3 parti grammaticale, e non può contenere articolo. Se si specifica la classe lessicale che specifica la parola ,dopo deve inserire altra parola. Ci sono lingue in cui una radice indipendente può contenere più di una radice lessicale, lingua di tipo polisintetico. Nell'eschimese i morfemi lessicali e grammaticali hanno la stessa natura.