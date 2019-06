La figura dell'antieroe

La necessità dell'antieroe

L'antieroe è un personaggio protagonista di opere narrative che non possiede le tipiche qualità dell'eroe, come altruismo, coraggio, nobiltà e forza d'animo, bontà o addirittura ne possiede di opposte.Gli antieroi di solito sono al di sotto del livello del lettore per intelligenza, virtù o altri comportamenti, in quanto dovrebbero essere mossi da una nobiltà d'animo che non possiedono.Il termine è talvolta usato in senso più ampio per comprendere l'eroe imperfetto o parzialmente cattivo, come nelle opere di Byron.L'antieroe è necessario all'autore per sviluppare l'elemento simpatico, bizzarro dell'opera nel quale il pubblico si può e si deve immedesimare. Poiché, nonostante assuma vizi e tratti negativi, non è mai realmente malvagio. Dunque l'antieroe, anche quando riveste il ruolo di antagonista, ricalca un ruolo diverso dal "cattivo", poichè i suoi non sono scopi prettamente malvagi. Talvolta ricalca anche un ruolo meno importante e quindi secondario.La figura arcaica dell'antieroe è individuabile dalle opere della lontana epoca di Omero, nel teatro greco classico, come pure nella satira latina, fino alla letteratura rinascimentale (come in Don Chisciotte).Inizialmente però tutte queste figure erano a pieno diritto antagoniste e solo con il trascorrere del tempo sono riuscite a ricoprire il loro ruolo "innovativo" di personaggio comune, quasi ingenuo e popolano,che si contrappone alla perfezione dell'eroe,arrivando a ricalcare quel ruolo per il quale ora ci sono così graditi in tutta la loro simpatia.