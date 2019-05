La composizione linguistica

Il processo che si chiama composizione forma delle parole nuove a partire da due parole esistenti. In italiano ci sono numerose parole composte. "Capostazione" è una parola composta da due parole indipendenti "capo" e "stazione". La composizione può sembrare un problema in una lingua come in italiano, normalmente nelle lingue flessive una parola non può contenere più di un elemento lessicale, ma con le parole composte si vedono delle parole che contengono più di un contenuto lessicale, si formano per produrre una parola più grande. Il plurale di "capostazione" è "capistazione", mentre il plurale di "girasole" è "girasoli". Un parlante italofono, quindi che possiede come lingue madre l'italiano, sa che queste parole hanno una natura speciale e ci sono regole e eccezioni per costruire il plurale. Risulta più difficile per un parlante non italofono costruire il plurale di parole derivate, e per esempio potrebbe sbagliarsi e dire la "capostazioni" invece che "capistazione".Il processo di composizione è differente dal processo di derivazione il quale forma una parola a partire da una già esistente; nel caso della composizione la formazione di una parola nuova avviene a partire da due parole già esistenti e non una sola.Anche in altre lingue si può trovare il processo di derivazione come in inglese con la parola "bathroom".