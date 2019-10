Racconto fantasy per medie, tema

Racconto fantasy

Svolgimento

Ecco un esempio di racconto fantasy che parla di una storia di fantasia che vede protagonisti un gruppo di bambini.Dei bambini di una grande città si recarono in vacanza in un piccolo paesino in campagna per festeggiare in compagnie delle loro famiglie le vacanze estive.I bambini nel corso di queste vacanze si stavano annoiando, poiché trascorrevano del tempo in grande monotonia. Non sapendo che cosa fare decisero quindi di andare ad esplorare il piccolo paesino in cui si trovavano; scorsero poi a pochi passi dalla loro abitazione un parco divertimenti chiuso al pubblico. I bambini, nonostante il cartello di divieto d'accesso, decisero di entrare senza conoscere la leggenda di quel misterioso luogo. Era noto da tanti anni infatti che su questo parco divertimenti vi fosse una nota leggenda: vi sarebbero stati degli spiriti maligni che improvvisamente avrebbero preso vita, iniziando a intimorire le persone che si sarebbero trovate nel medesimo luogo compiendo azioni improvvise ed inaspettate, provocando paura e in alcuni casi estremi causando anche la morte.I bambini - non essendo a conoscenza di questa storia, iniziarono ad esplorare questo parco a loro sconosciuto e si ritrovarono in una stanza oscura dove, appena entrarono, si chiuse improvvisamente da sola la porta lasciandoli impauriti. Gli spiriti presero vita e i bambini non fecero più ritorno a casa e da quel giorno nessuno ebbe più il coraggio di introdursi all'interno del parco.