Antologia - Punto di vista e focalizzazione

Punto di vista e focalizzazione

Punto di vista

Il punto di vista o prospettiva è la valutazione personale e soggettiva di colui che osserva i fatti: il narratore, un personaggio o un insieme di personaggi.

La focalizzazione

focalizzazione invece è l'adozione di un punto di vista preciso ed è formata da:

Focalizzazione zero si ha quando un narratore eterodiegetico (narratore esterno alla vicenda) dimostra di sapere di più rispetto ai personaggi dicendo cose che neppure loro stessi sanno.

Focalizzazione interna si ha quando il narratore dimostra di sapere quanto un personaggio o un gruppo di personaggi; infatti può essere anche narrato in prima persona.

Focalizzazione esterna si ha quando un narratore eterodiegetico dimostra di sapere meno cose rispetto ai personaggi limitandosi semplicemente a descrivere quello che vede senza fare previsioni.

Tecniche narrative della focalizzazione zero

In una focalizzazione zero il narratore si definisce onnisciente e palese quindi un narratore che sa tutto quello che sta per succedere e che si manifesta ai lettori in modo palese, facendo considerazioni personali. Il narratore quindi può

Manipolare la storia

Usare un linguaggio narrativo (linguaggio semplice e comprensivo)

Fare commenti personali

Presentare i personaggi