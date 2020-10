Tipologie di aziende ristorative

I vari tipi di ristorazione sono:› la› la› laLa ristorazione tradizionale è quella svolta in locali aperti al pubblico dove:- i pasti vengono prodotti e consumati nello stesso luogo;- il personale di sala provvede al servizio al tavolo;- i clienti pagano direttamente all’azienda il servizio ristorativo offerto dopo la consumazione.Appartengono alla ristorazione tradizionale:› la› la› laLaè tipica di alberghi e ristoranti di fascia medio-alta. La ricchezza del menu, la qualità delle portate, i prezzi, il servizio e gli arredi sono commisurati alla categoria del locale. Rientrano nella ristorazione gastronomica:- i, cioè locali di alta gamma con elevata attenzione alla qualità degli ingredienti, con una cucina raffinata e innovativa e un servizio impeccabile;- i, cioè locali in cui il pasto è accompagnato da concerti o spettacoli.Laè tipica nei locali semplici e informali, dove viene offerta una cucina tradizionale e spesso legata al territorio. Ha prezzi contenuti e un servizio essenziale. Rientrano nella ristorazione intermedia:- le, caratterizzate da cucina locale e servizio di tipo familiare;- le, dove si degustano vini accompagnati da piccoli spuntini;- gli, cioè aziende agricole con attività ricettiva che propongono piatti della cucina tipica realizzati con prodotti agroalimentari locali.Lasi articola nei servizi di cucina, sala, bar e caffetteria. Riflette la categoria degli alberghi e in genere possono usufruirne sia gli ospiti dell’hotel sia i clienti esterni. Provvede all’organizzazione di ricevimenti, di banchetti e di coffe break nell’ambito di meeting e congressi.sono caratterizzati da una cucina che punta su un particolare aspetto. Si distinguono in:, cioè un locale specializzato in preparazioni alla griglia;, cioè locali con menu composto da carne grigliata;, dove viene offerta una vasta gamma di risotti preparati al momento;, dove vengono offerti piatti di spaghetti conditi in vari modi;, che utilizza solamente prodotti biologici;, che propone cibi e bevande di un Paese straniero;, dove si propone un’alimentazione basata su cereali, legumi, verdure e pesce;, che offre un menu solo a base vegetale, escludendo tutti gli alimenti a base animale;, che offre un menu a base di vegetali, escludendo solo la carne ma non latte e uova.La neoristorazione comprende formule caratterizzate da rapidità nella preparazione e nella consegna dei piatti, nei prezzi contenuti e nella semplicità delle strutture. Fanno parte della neoristorazione:- i, dove le pietanze sono servite su nastri o isole e il cliente provvede da solo al servizio;- i, caratterizzati da un offerta limitata di cibi, la preparazione e il servizio sono rapidi;- i, dove il cliente ordina le pietanze in anticipo e poi passa a ritirarle e le consuma in un luogo diverso;- lo, cioè il cibo da strada.La ristorazione collettiva si rivolge a un numero ampio di persone, che si trovano a usufruire del servizio in quanto fanno parte di un gruppo (studenti, dipendenti di un’azienda). La ristorazione collettiva è una ristorazione di necessità, dove la cucina è standard e bilanciata nell’aspetto nutrizionale ed è richiesta la puntale consegna dei pasti in orari prefissati. La ristorazione collettiva si distingue in:, cioè senza fine di lucro (caserme e ospedali);, cioè con fine di lucro (mense aziendali).Il servizio di ristorazione sui mezzi di trasporto prevede la distribuzione di cibi preparati e confezionati a terra, mentre sulle navi da crociera i cibi vengono preparati a bordo e possono essere paragonati a quelli dei migliori ristoranti sulla terraferma.