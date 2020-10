Alimentazione nello sport

La piramide dell’attività motoria

L’individuo che pratica sport va considerato come un soggetto sano caratterizzato da necessità energetiche superiori a quelle normali. L’atleta deve ricavare tutta l’energia che gli serve dai normali alimenti, scegliendoli, consumandoli e alternandoli secondo le stesse regole che valgono per tutti gli individui sani.La sola variante è costituita dalla proporzione e dalle misure degli alimenti che saranno aumentati in relazione alle necessità energetiche dell’atleta, secondo il tipo di attività fisica svolta. Per chiunque pratichi un’attività sportiva le diete dovrebbero essere personalizzate, considerando il sesso, l’età, i programmi di allenamento e gli impegni agonistici. In genere le attività fisiche dello sportivo si distinguono in:, caratterizzate da uno sforzo fisico di bassa intensità ma di lunga durata (ciclismo, nuoto);, caratterizzate da un dispendio energetico medio (calcio, basket);, caratterizzate da uno sforzo fisico intenso e di breve durata (corsa veloce, salto con l’asta).La dieta dello sportivo deve soddisfare totalmente il suo fabbisogno energetico, che dovrà essere distribuito nell’arco della giornata, considerando che l’orario dei pasti non deve interferire con quelli dell’allenamento, per questo è opportuno ricordarsi che tra la fine del pasto e l’inizio dell’attività fisica devono passare almeno tre ore, devono passare almeno 6 ore perché gli alimenti ingeriti forniscano energia, i pasti devono essere digeribili, meglio se cotti a vapore, i grassi devono essere limitati e usati solo a crudo. Le assunzioni dei nutrienti devono essere fatte considerando il livello di glicemia che deve essere costante introducendo glucidi complessi e considerando che tutti i sali minerali e i liquidi persi durante l’allenamento tramite la sudorazione devono essere reintegrati.La piramide dell’attività motoria mette al vertice tutte le attività sedentarie che vanno evitate, mentre le altre tipologie sportive sono riportate verso la base, in ordine crescente di importanza e di frequenza. L’esercizio fisico aiuta a controllare il peso e influenza positivamente il benessere psicologico, contenendo lo stress, aumentando l’autostima e a stringere amicizia. Il movimento riduce il rischio di malattie cardiovascolari, ipertensione, diabete e osteoporosi. Durante l’attività fisica è normale sudare, con il sudore il corpo elimina acqua e sali minerali che vanno reintegrate con succhi di frutta, spremute, tè, soluzioni idrosaline addizionate con glucosio. Le elevate perdite di sali minerali determinano la comparsa di crampi e stanchezza. Nell’assunzione di liquidi è opportuno bere prima e durante l’attività sportiva a intervalli regolari, preferire bevande non gassate, assumere bevande fresche ma non fredde.