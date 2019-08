La Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)

La Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) rappresenta genericamente il giudizio che un soggetto esprime in merito ai possibili effetti di una perturbazione su un determinato ambiente. Oggi, nella pratica, per Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) si intende una procedura costituita da una parte tecnico-scientifica definita SIA (Studio di Impatto Ambientale) e da una parte amministrativa, tesa a verificare la compatibilità ambientale degli effetti delle opere, degli interventi, delle azioni previsti da un progetto, al fine di evitare impatti indesiderati piuttosto che dover intervenire successivamente. La VIA è stata introdotta in Europa dalla direttiva CEE 337/85 integrata dalla direttiva CEE 61/96, che istituisce l’Autorizzazione Ambientale Integrata che deve essere, in modo obbligatorio, rilasciata per certe opere che poi dovranno essere sottoposte alla VIA al fine di prevenire e ridurre l’inquinamento, dalla 11/97 CE e dalla direttiva 42/2001 che istituisce la Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Quest'ultima riguarda la previsione degli effetti sull’ambiente di determinati piani e programmi che contemplano in seguito, progetti inerenti l’esecuzione di nuove opere. Con l’espressione “impatto ambientale” si intende l’insieme di quanto può essere causato da un evento, un intervento, o un comportamento sull’ambiente nel suo complesso e nelle sue componenti naturali, sociali, economiche. Con tale strumento si individuano i costi e i benefici che derivano dalla modifica di uno stato di partenza.La valutazione è necessaria quando si vogliono analizzare:i processi naturali;il livello di disponibilità di risorse;il rischio di modificazioni irreversibili degli ecosistemi.per esempio: La realizzazione di un ponte deve seguire procedure normate da regolamenti europei. L'edificazione di un quartiere residenziale richiede, già in fase progettuale, una preventiva valutazione di impatto ambientale.