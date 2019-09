Stima - Dati, procedimento, comodi, aggiunte e detrazioni

Tipi di dati per la stima

Di fatto

Ipotetici

Tipi di procedimento

Analitici

Sintetici

Il principio dell’ordinarietà

Correzioni del valore ordinario

Comodi

Aggiunte e detrazioni

Le fasi della stima

dei beni simili costituiscono i dati della stima. I dati elaborati (o complessi) derivano da un calcolo effettuato precedentemente. I dati utilizzati per la stima possono essere:: se sono evidenti per la loro entità e natura (superficie di un appartamento);: se derivano da una stima.I procedimenti di stima per comparare il bene oggetto di stima con altri di cui si conoscono i prezzi, si classificano in:: basati sull’elaborazione di dati elementari;: basati su dati che all’origine hanno già subito una fase di elaborazione.Secondo la curva gaussiana la frequenza di un prezzo tenderà a essere minima intorno a un valore medio, detto. Ilè uno dei cardini su cui deve essere basata ogni stima.Per valore ordinario si intende quanto inizialmente si ottiene comparando il bene oggetto di stima con altri beni simili di cui si conoscono i prezzi di mercato. Esso può essere corretto, le correzioni del valore ordinario possono essere: comodi positivi o negativi, e aggiunte o detrazioni.sono caratteristiche non modificabili del bene da stimare che lo collocano al di sopra o al di sotto della media dei beni simili presi a confronto, nello stesso gradino della scala dei prezzi. Essi non sono quantificabili monetariamente, ma incidono sul valore complessivo del bene per la maggiore o minore domanda di mercato che possono indurre. L’apprezzamento viene effettuato con coefficienti di differenziazione.Vi sono differenze tra il bene da stimare e i beni simili che non sono dovute a caratteristiche non modificabili del bene (comodi), ma che sono riferibili a uno stato momentaneo e quindi modificabile dovuto a fattori quantificabili monetariamente in quanto tali. Questi importi dovranno essere sommati o sottratti al valore ordinario e costituiranno leo leal valore ordinario.Leguidano il perito nell’esecuzione della stima e nella stesura della relazione.