Aspetti economici di stima

Il concetto di valore è stato articolato in sei tipi di valore:•Il più probabile: rappresenta la stima del prezzo che un bene potrebbe avere in una libera contrattazione di compravendita;•Il più probabile: si ottiene in funzione delle spese che un imprenditore ordinario dovrebbe sostenere per produrre o riprodurre il bene oggetto di stima; esso è dato:•Il più probabile: viene applicato per la stima di quei beni che, nello stato in cui si trovano, non manifestano le loro capacità di valore o reddito, ma si ritiene che queste potenzialità possono emergere con interventi di trasformazione; si applica a fabbricati da restaurare. È dato dalla differenza tra il valore di mercato del bene ottenuto con la trasformazione (Vm) e il costo della trasformazione (K):•Il più probabile: è in grado di accrescere il valore o il reddito di uno o più beni, viene applicato quando si deve stimare un bene e si ottiene dalla differenza tra il valore del complesso originario di beni di cui fa parte (V) e il valore che questo avrebbe senza il bene oggetto di stima (Vb):•Il più probabile: viene determinato sulla base del valore di altri beni in grado di sostituirli; la condizione indispensabile per applicare questo criterio di stima è che il bene oggetto di stima sia sostituibile e surrogabili con altri beni;•Il più probabile: con questo criterio il valore di un bene viene determinato accumulando all’attività i redditi futuri ordinariamente ritraibili dal proprietario. Per un immobile il reddito del proprietario (Bf) è un importo annuo illimitato, ed è dato da:. Se, invece, il bene da stimare fornisce un reddito annuo per un periodo di tempo limitato, il Vo sarà dato da: