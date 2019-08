Stalle per l’allevamento dei bovini da carne

Stalle-tettoie

Queste strutture devono essere semplici per contenere il costo di costruzione. vi sono alcuni elementi condizionanti:A seconda del clima si hanno:edifici chiusi per i climi molto freddi e ventosi;edifici aperti con zona di riposo coperta per climi piovosi ma poco ventosi.2. A seconda del tipo di area di riposo:In zone a clima adatto e per animali rustici, il ricovero può essere ridotto a una semplice tettoia con un solo muro dalla parte in cui, durante la stagione invernale, dominano venti freddi e dove solitamente si mette la mangiatoia.Stalle per bovini a stabulazione libera al chiusoGli animali vivono in libertà e possono uscire all’aperto a piacimento beneficiando della ginnastica funzionale dell’apparato locomotore e di aria pura e salubre e il costo di questi ricoveri è più basso di quelli classici.Una stalla aperta è costituita da:area coperta o zona di riposo: costruzione chiusa su 3 lati, aperta nel lato meno esposto ai venti che dominano nella zona. La lettiera è permanente col pavimento.area di alimentazione: può essere costituita da:corridoio di servizio centrale, per il passaggio del carro di distribuzione dei foraggi;piano di alimentazione, situato al riparo della tettoia per la conservazione dei foraggi verdi e/o dei fieni;mangiatoia per la distribuzione degli alimenti (concentrati, foraggi, ecc).