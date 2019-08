Stalle dei bovini

La denominazione stalla è riservata al ricovero dei bovini. Le stalle sono classificate:per attitudine: per bovini da carne, da latte, da riproduzione, per vitelli, ecc;in rapporto al numero dei capi ricoverati: piccole, medie e grandi;in base alla disposizione nel fabbricato:a stabulazione fissa: gli animali si trovano legati in uno spazio ristretto (posta). Utilizzato per allevamenti piccoli (50-70 capi). Secondo il tipo di attacco possono essere:stalle ordinarie: con attacco a catena;stalle all’americana: con attacco a collare;- a stabulazione libera: gli animali sono liberi di muoversi all’interno (stalle chiuse)o anche in paddock esterni (stalle aperte);4. per tipo di raggruppamento degli animali per cui si hanno:stalle semplici: una sola fila di poste, un corridoio di alimentazione e uno di servizio;stalle doppie: con due file di poste con gli animali messi:groppa a groppa: un corridoio centrale di servizio di circa 2 m di larghezza e due laterali di alimentazione, larghi circa 90-100 cm;testa a testa: un corridoio centrale di alimentazione e due laterali di servizio;stalle multiple: a 3, 4 o più file, sono poco usate.Il carico di lavoro per unità lavorativa è il più importante fra gli elementi che portano alla scelta fra i diversi tipi di stabulazione; 1 unità lavorativa nella stabulazione fissa può accudire da 60-80 bovine con lettiera permanente fino a 100 se è su cuccette o grigliata.Vantaggi e svantaggi della stabulazione fissa:minore superficie coperta per capo;controllo individuale dei capi più facile;Gli alimenti possono essere somministrati individualmente e non si hanno problemi di competitività alimentare;Le bovine non devono essere decorate;Le operazioni di pulizia possono essere meccanizzate, le deiezioni che si ottengono creano minori problemi per lo smaltimento rispetto alla stabulazione libera:notevole impegno di manodopera;livello di benessere animale non sempre adeguato.