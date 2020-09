Piante rampicanti

piante rampicanti

piante rampicanti

prima categoria

seconda categoria

terza categoria

piante rampicanti

Leriescono a ricoprire delle superfici inclinate o verticali.Il fusto di queste piante per reggersi necessita dell’ancoraggio ad un sostegno; in mancanza di questo sostegno il fusto tende a ricadere oppure a strisciare sul terreno in orizzontale.Lecomprendono varie categorie di piante, come per esempio:• Lacomprende tutte le piante che sono provviste di specifici organi di ancoraggio, questo tipo di piante sono le vere piante rampicanti;• Allaappartengono le specie “volubili”, in cui il loro fusto si regge attorcigliandosi a dei sostegni;• Lacomprende le “liane”, che sono delle piante che si avvalgono a dei sostegni, che possono essere sia vivi che morti, di solito sono dei tronchi di albero, innalzandosi fino ad esporre le strutture fogliari e floreali al di sopra della chioma degli alberi e quindi queste piante si espongono alla luce del sole.Levengono utilizzate per il rapido accrescimento dei fusti e delle foglie e per la vistosa fioritura e fruttificazione. Ma, proprio per questo, hanno elevate esigenze idriche.Queste piante vengono anche utilizzate per il rivestimento di pilastri, di muri, di prospetti di edifici, di balconi e anche di gazebi per creare ombra.