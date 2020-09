Piante acquatiche

Piante acquatiche sommerse

Piante acquatiche emergenti

Piante acquatiche galleggianti

Piante acquatiche palustri

Piante acquatiche anfibie

Lesono dei vegetali che vivono sotto l'acqua. Spesso sono senza radici o, a volte, le radici servono soltanto come un mezzo di adesione al suolo.Lesono molto utilizzate nell'arredare dei giardini, in particolare vengono utilizzate come copertura vegetale di: fontane,laghetti, o anche ruscelli.A seconda del modo in cui risiedono in acqua, lesi possono classificare in:: queste non sono delle piante ornamentali, ma contribuiscono al miglioramento dello stato di salubrità dell’acqua;: sono quelle piante che hanno solo la parte basale in acqua;: sono delle piante che sviluppano le foglie e i fiori sull'acqua, senza avere bisogno che le radici ci si fissino sul terreno;: sono quelle piante che crescono in dei luoghi paludosi;: sono delle piante che possono vivere sia nell'acqua che nella terra emersa ed umida; sono molto diffuse soprattutto negli ambienti mediterranei.