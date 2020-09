Piante Arbustive e Piante Arboree

Piante arbustive

piante arbustive

piante arbustive

arbusti

Piante arboree

piante arboree

piante arboree

alberi da frutto

Le, spesso, hanno l’aspetto di un cespuglio e quindi possono essere usati come delle piante ornamentali.Queste piante presentano anche un carattere “rustico” e riescono ad adattarsi a molte condizioni ambientali.Leche vengono molto utilizzate sono caratterizzate dall'avere un’altezza che non supera i due metri, e il maggior effetto ornamentale è dovuto ai fiori che sono presenti in queste piante.Negli spazi a verde, glipossono essere utilizzati principalmente per delle sistemazioni di aiuole, o per la realizzazione di siepi o del verde stradale ed autostradale. Queste piante vengono anche utilizzate per il ricoprimento di superfici in orizzontale.Lesono delle piante che sia per le dimensioni che possono raggiungere e sia anche per la loro diffusione, assumono un ruolo centrale nelle sistemazioni a verde.Le, alberi, sono stati suddivisi in: alberi da fogliame, alberi da fiore e alberi da frutto. Glisottolineano l’antico ruolo utilitaristico che molti alberi rivestono e soprattutto che rivestivano in passato nel giardino mediterraneo.Molti alberi che si trovano in Sicilia sono di origine esotica; infatti accanto al carrubo e all'olivo possiamo trovare molte piante esotiche si pregevoli caratteristiche ornamentali.