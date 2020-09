Piante erbacee

Lesono delle piante che hanno un’altezza limitata, hanno il fusto tenero e flessibile.Possono esserci delle specie “”, che possono essere utilizzati in dei luoghi con ombra.Possono essere anche utilizzate per, e in questo caso l’elemento di maggiore pregio di questo tipo di piante sono il fogliame e i fiori.Esse possono essere suddivise in: queste piante hanno un periodo di fioritura più prolungato ed hanno un notevole valore estetico, ma i costi per la manutenzione sono elevati;: hanno un periodo di fioritura molto breve, seguito da una fase in cui la pianta non ha caratteri estetici di pregio, e richiedono costi bassi per la manutenzione.Inoltre, negli ultimi anni si è diffuso l’impiego di, con molti fiori che vengono utilizzate per formare dei prati fioriti come se fossero delle composizioni naturali e vengono anche utilizzate per arredare gli spazi a verde. Queste, chiamaterichiedono pochissima manutenzione; e con queste piante si attua un recupero e una rinaturalizzazione di aree degradate.