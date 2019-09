Estimo e principi basilari dell’estimo “italiano”

Estimo – Cos’è e i principi basilari dell’estimo “italiano”

Che cos’è l’estimo

Il nuovo estimo

Gli ambiti estimativi

Principi basilari dell’estimo “italiano”

Il giudizio di stima

L’è la disciplina che ha la finalità di fornire gli strumenti metodologici per la valutazione dei beni. Si possono individuare tre fasi evolutive dell’estimo:•La prima ha per oggetto i fondi rustici e i miglioramenti fondiari ();•La seconda riguarda il settore edilizio e industriale ();•La terza riguarda le risorse ambientali ().Secondo dei criteri stabiliti per legge, l’estimo si distingue in:, inerente i diritti; ed, in cui le valutazioni inerenti ai fabbricati e terreni hanno finalità fiscali.A partire dagli anni Settanta l’estimo amplia il proprio settore operaio ai beni ambientali. L’estimo che in precedenza si era occupato di beni privati (microestimo), ora ha per oggetto anche i beni pubblici (macroestimo).L’può distinguersi in tre ambiti:•L’estimo secondo la scuola tradizionale italiana ();•L’•Gli, basati su procedure condivise a livello internazionale richieste in determinati contesti.Laè un giudizio pronunciato da un perito, il suo scopo è quello di soddisfare esigenze pratiche, oggetto di stima può essere ogni bene economico. Il giudizio di stima è una somma di moneta. Il procedimento di stima è una quantificazione monetaria. Si parla di valutazioni economiche quando le valutazioni vengono richieste per soddisfare le esigenze del committente.Ilviene espresso da un perito che raccoglie e sviluppa un quesito traendo le conclusioni. Pur applicando un metodo, il perito evidenzia un comportamento che gli è proprio. La scientificità dell’estimo sta nel metodo che consente al perito di rendere la stima più oggettiva. Il valore di stima non è certo ma è il valore più probabile.