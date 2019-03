5 motivi per cui ti meriti un incredibile viaggio di maturità

La maturità è sicuramente un ostacolo difficile da superare. Ore e ore da passare sui libri, nottate insonni e rinuncia alla propria vita sociale. Ma se il momento migliore della maturità è quando è finita, perché non pensare fin da ora a ciò che verrà dopo? Basta libri e voti! Solo sole, mare, e divertimento. Ma perché il vostro viaggio di maturità sia veramente perfetto, è questo il periodo di scegliere la meta migliore e iniziare a organizzarsi. In che modo? Semplice, scegliendo i viaggi Maturità di Skuola.net. Infatti, ti porteremo in luoghi meravigliosi come Zante, Pag, Corfù, Salento e Sardegna, ognuno con le sue spiagge dorate e i locali dove il divertimento è assicurato. Non pensi che dopo un anno di duro lavoro, ti meriti proprio una vacanza? Ecco i 5 migliori motivi.

5. Hai dovuto fare il nuovo nuovo esame

4. Riappropriarti della vita sociale

3. “Vendicarti” dei tuoi amici

2. Puoi finalmente sperperare i tuoi risparmi

1. Dimenticarti come si legge e si scrive

Dopo tutta la fatica che stai facendo per studiare e prepararti al nuovo esame di maturità, completamente riformato, con due materie in seconda prova e le tre buste all'orale, non ti sembra giusto concederti un bel premio? Ovvio che sì. E allora perché non partire alla volta di mete da sogno? Lì si che sarà facile mettere da parte lo stress!A causa dell’esame di maturità, hai dovuto rinunciare, tuo malgrado, alla tua vita sociale. Quante volte sei stato obbligato a dire frasi del tipo: “Questa sera non posso uscire, devo studiare…”. Ma quando la maturità sarà finita, potrai sfogarti e tornare a divertirti. Non pensi già alla bellezza di andare a fare serata su spiagge meravigliose, magari anche in dolce compagnia?Quante volte, mentre studi per la maturità, i tuoi amici pubblicano foto di comitiva spensierate nelle belle giornate all'aria aperta e invece tu, il sole, puoi vederlo solo dal tuo pc? Finalmente potrai “vendicarti” e ripagare questo “affronto” con la stessa moneta.Da capi d’abbigliamento, a concerti, a prevendite offerte da avvenenti PR. Cosa si compra è poco importante. L’importante è spendere tutto ciò che hai risparmiato durante l'anno, visto che - tappato in casa tutto il giorno sui libri - hai messo nel salvadanaio mesi e mesi di paghette. Ricorda solo di non spendere troppo però. Altrimenti potresti ritrovarti senza soldi per tornare a casa. In questo caso, ricorda, che puoi avvalerti dell’aiuto del Consolato o dell’Ambasciata per rimpatriare. O forse anche dei tuoi piedi se sei allenato. A te la scelta…Dopo la maturità, sarai pieno di nozioni che, in vacanza, di certo non ti serviranno. Difficile, ad esempio, che possa esserti utile il primo principio della termodinamica per entrare gratis in un locale. Potrai finalmente dimenticare tutto ciò che hai appreso in questi mesi, persino come si legge e si scrive. A meno che tu non conosca la lingua del Paese in cui ti trovi, in questo caso, leggere e scrivere potrebbe tornarti utile…

Daniel Strippoli