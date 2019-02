Vacanza studio in Irlanda a Dublino: opinioni, cosa vedere, tutto sulla città

La vacanza studio è un’ottima opzione per unire l’utile al dilettevole: con due settimane all’estero l’inglese migliora e, in più, si ha la possibilità di vedere una città nuova e bellissima, come nel caso di Dublino. Non solo studio, ovviamente, ma anche tanto divertimento in compagnia degli amici con cui decidi di partire e di quelli nuovi che ti fai una volta giunto a destinazione! Divertimento, esplorazione, tante novità culturali e culinarie, i professori stupiti della tua padronanza dell’inglese una volta tornato dalle vacanze estive...servono forse altri motivi per partire? Vediamo allora le opinioni e cosa vedere a Dublino, splendida meta per la vacanza studio ideale!

Se poi stai cercando il pacchetto perfetto per una vacanza studio che unisca l'apprendimento dell'Inglese con nuove amicizie e divertimento,è il viaggio studio su misura per te: le destinazioni tra cui scegliere sono due, Malta e Dublino. In entrambi i viaggi, seguirete i corsi in scuole di prestigio e potrete contare ogni momento sul nostro STAFF che vi organizzerà le giornate e il tempo libero.

Trinity College : la prima e più famosa tappa, immancabile quando si visita la città del quadrifoglio, è proprio il Trinity College. Cos'è? Uno dei più antichi e prestigiosi istituti universitari al mondo, fondato nel lontano 1592 dalla regina Elisabetta I d'Inghilterra . Gli allievi più celebri? Hanno frequentato questo college Bram Stoker , Oscar Wilde e Samuel Beckett , tra gli altri.

Dublino è la splendida capitale della Repubblica d’Irlanda, di cui è la città più grande e più popolata. La città di Dublino viene spesso scelta come meta per unain alternativa a Londra poiché gli irlandesi sono più, ragione per cui viene più spontaneo buttarsi e mettersi alla prova a Dublino con la lingua inglese. Niente paura, nessuno ti giudica! La città può risultare un po’ cara dal punto di vista del cibo, ma è comunque vivibile in questo senso e in quindici giorni la spesa non è eccessiva. Certo, non la si può definire una città low cost, ma il solo fatto che in Irlanda ci sia l’e non la sterlina fa sì che tutto costi il 20% in meno rispetto alle grandi città inglesi e, soprattutto, a Londra.Passando a come muoversi a Dublino, isono davvero imbattibili, efficienti in tutti i sensi sia per quanto riguarda gli autobus che per quanto riguarda i taxi.Altra ragione per cui conviene scegliere Dublino è che èrispetto a Londra. Pensate che ile Dublino e Cork sono le destinazioni più gettonate per gli studenti Erasmus.E se servissero altre ragioni, vi forniamo quella definitiva: la! Dublino, e in generale l’Irlanda, sono molto legati a questa bevanda e se ne possono provare di moltissime qualità e sapori diversi!Indubbiamente vacanza studio vuol dire, oltre ad andare a scuola per migliorare l’inglese, esplorare la città e i dintorni.Alcune delle cose davvero imperdibili da vedere a Dublino ve le segnaliamo noi:Tra gli altri posti che vale indubbiamente la pena vedere ci sono, IlIl centro della vita notturna a Dublino è uno e uno soltanto:. Si tratta del verodella città, pieno die spazi adatti ad accogliere la gente che vuole divertirsi. Non distante dal centro storico, la zona Temple Bar si trova a sud del fiume Liffey ed è consigliato visitarlo anche di giorno poiché le strade sono piene di mercatini e atelier storici dove si possono comprare prodotti di ogni sorta, dal cibo fino ai vinili rari. Durante la notte per le stesse strade si riversa una quantità grandissima di giovani dublinesi e non alla ricerca di svago e divertimento fino a notte fonda. Cosa aspettarsi dai pub storici della zona? Tantissima musica dal vivo, per cominciare, e fiumi di birra, che qui sono la norma.Da vedere e percorrere assolutamente per godere di uno splendido panorama notturno della cittadina è l’, un ponte pedonale di ferro che porta da una parte all’altra del fiume. Tra i punti più suggestivi della capitale, è ideale anche per chiunque volesse proporre un romantico incontro nella città.L’Irlanda non è solo Dublino e ci sono alcuni posti meravigliosi da vedere non lontani dalla capitale. Si tratta diche ricordano in pieno le ambientazioni dei migliori film e telefilm fantasy come Il Signore degli Anelli o Game of Thrones. Quali sono i migliori posti da vedere nei dintorni di Dublino?Imperdibile è sicuramente, sito monastico collocato vicino a due misteriosi laghi e immerso totalmente nel verde e nella natura più incontaminata.Altra imperdibile meta è, delizioso villaggio di pescatori sul mare appena fuori Dublino. Qui si può ammirare una splendida scogliera, tipica delle frastagliate coste irlandesi, passeggiando tra i fari e i campi di Erica in fiore.Ultimo tra i tanti posti da vedere nei dintorni di Dublino è sicuramente, zona montuosa ricca di brughiere in fiore, laghetti, foreste e animali che farà impazzire qualsiasi amanti della natura e non.L’esperienza della vacanza studio a Dublino è unica e va fatta per forza, lo avrai capito ormai. Ma? Niente paura, ci pensiamo noi! Siamo qui per questo e abbiamo pianificato la perfetta vacanza studio in Irlandain due diversi periodi dell’per un totale di quindici giorni nella splendida Irlanda! Ci occupiamo di tutto noi, compreso l’alloggio, che sarà un: quale modo migliore per imparare l’inglese se non quello di vivere con la gente del posto? Ricapitolando: