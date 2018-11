Bando Erasmus 2019 2020 Torino: requisiti, scadenze, regolamento

È stato pubblicato il bando Erasmus per studio 2019-2020 dell'Università di Torino.

Il bando è dedicato a tutti gli studenti che vorrebbero trascorrere nell'a.a. 2019-2020 un periodo di studio all'estero, della durata minima di tre mesi e massima di dodici mesi.

Scopri il testo del bando, le scadenze, i paesi per cui fare domanda e il regolamento.

Bando Erasmus 2019 2020 Torino: date e scadenze

Bando Erasmus Università di Torino 2019 2020: le destinazioni

Area disciplinare dell’accordo (ISCED);

Posti disponibili con relativo numero di mesi;

Livello di studio previsto per il periodo all’estero (“UG”=undergraduate: laurea,

“PG”=postgraduate: laurea specialistica/magistrale, “D”=dottorato).

Requisiti linguistici richiesti dagli Atenei ospitanti per poter essere ammessi presso i loro istituti.



Requisiti linguistici Erasmus Università Torino

Erasmus 2019 2020 Università di Torino: come presentare domanda

Bando Erasmus Torino 2019 2020: requisiti di chi può presentare domanda

In caso si voglia partire al primo anno del corso di laurea magistrale, il periodo di studio all’estero potrà

iniziare solo dopo l'iscrizione all’a.a. 2019/2020 e il pagamento della I rata.

iniziare solo dopo l'iscrizione all’a.a. 2019/2020 e il pagamento della I rata. Anche per gli altri anni, sarà comunque necessario formalizzare l’iscrizione all’a.a. 2019/2020 con il pagamento della I rata prima della partenza e comunque nel rispetto delle scadenze.



In caso la partenza avvenga prima dell’apertura delle iscrizioni all’a.a. 2019/2020, sarà considerata valida l’iscrizione all’a.a. 2018/2019. Tuttavia, l’iscrizione all’a.a. 2019/2020 dovrà comunque essere formalizzata, tramite il pagamento della I rata della contribuzione studentesca rispettando le scadenze.

Se sei uno studente che vuole laurearsi nella sessione straordinaria a.a. 2018/2019, sarà considerata valida l’iscrizione all’a.a. 2018/2019, ma dovrai concludere l'Erasmsus entro la laurea. Se non ti dovessi laureare, dovrai iscriverti all'anno 2019/2020 pagando la prima rata.

Quota contributo borsa Erasmus 2019 2020 Università Torino

Il riconoscimento in carriera di almeno 2 CFU1 al mese per il periodo di mobilità effettuato;

Documentata attività per tesi e/o tirocinio che comporti il riconoscimento in carriera di

almeno 1 CFU per mobilità internazionale.

Regolamento Erasmus 2019 2020 Scuole Università Torino

Bando Erasmus 2019 2020 Università Torino

Laper il prossimo anno deve essere presentata a partireLa, ore 13.00.Al momento di presentare la candidatura, dovrai scegliere al massimo 3 destinazioni in ordine di preferenza: è possibile scegliere la destinazione tra tutte le mete dei dipartimenti appartenenti alla tua Scuola. Se invece i dipartimenti non afferiscono ad alcuna Scuola, puoi presentare domanda esclusivamente per le mete del tuo dipartimento.Per sapere a quale Scuola fa riferimento il tuo dipartimento per il programma Erasmus, clicca qui Per sapere quali sono le destinazioni per cui puoi fare domanda, clicca qui Le mete disponibili per ciascun Dipartimento sono pubblicate alla voce “mobilità attive” in questa pagina Per ogni meta sono disponibili le seguenti informazioni:I requisiti linguistici richiesti sono stabiliti dalle università straniere: è necessario quindi controllare il regolamento degli atenei ospitanti sull'ammissione. I requisiti linguistici devono essere verificati nell’apposito campo “Requisiti linguistici Ateneo straniero” nella pagina linkata sopra.La domanda di candidatura deve essere presentata online accedendo con le proprie credenziali sul portale MyUnito e selezionando dal menù “Iscrizioni” la voce “Domanda Erasmus per studio”. La domanda è conclusa solo in seguito alla stampa del file pdf della “ricevuta iscrizione al bando” nella sua versione definitiva, di cui devi conservare una copia.Se non dovessi riuscire ad accedere alla domanda online o avessi problemi tecnici, devi contattare la Sezione Mobilità e Didattica Internazionale, esclusivamente via email, scrivendo aPossono presentare domanda gli studenti regolarmente iscritti all'Università di Torino per a un corso di laurea triennale, magistrale, a ciclo unico, vecchio ordinamento, master di primo o secondo livello, dottorato e specializzazione, anche se hanno già vinto una borsa Erasmus in precedenza.Bisogna però seguire queste regole specifiche:A quanto ammonta la borsa di studio?Ilsi compone di due elementi: la borsa mensile Erasmus (250 o 300 euro aseconda del Paese di destinazione) e il contributo integrativo per studenti in situazioni economiche svantaggiate (tra i 200 e i 400 euro). Questo contributo integrativo viene assegnato a studenti con specifici requisiti, sia di merito che di tipo economico.Tra i requisiti di merito, è necessario averne uno tra i seguenti:Il requisito economico, invece, è quello di avere un ISEE da 0 euro fino ad un massimo di 40.000,00 euro.E' prevista la possibilità di richiedere l’ISEE/ISEE parificato per il diritto allo studio universitario per l’a.a. 2018/2019 ai soli fini del bando Erasmus per studio 2019/2020 se la presenti alla Sezione Mobilità e Didattica Internazionale entro il 15 gennaio 2019.E’ inoltre previsto un contributo comunitario integrativo basato su costi reali per la mobilità deglistudenti disabili e con esigenze speciali.Il bando riporta anche i regolamenti delle diverse Scuole dell'università di Torino per la partecipazione agli studenti alla borsa Erasmus.Leggi il testo per sapere le ulteriori norme specifiche per la tua facoltà.

