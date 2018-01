Erasmus 2018, tutte le novità: si parte con i soldi in tasca

Novità per l'edizione 2018 dell'Erasmus. A 30 anni dal varo del programma di scambi internazionali, il Miur ha intenzione di dare un'accelerata al progetto e consentire a una fetta più ampia della popolazione studentesca di effettuare un periodo di studi all'estero. Due sono i passi in avanti effettuati: più soldi in cassa e regole precise per le università.

Erasmus, più fondi a disposizione

Si può fare più volte

Alcune statistiche

Le parole del ministro

50 milioni vengono destinati alla mobilità internazionale. I fondi provengono dal decreto firmato lo scorso 29 dicembre dal Miur. A questi si aggiungono i finanziamenti Erasmus+ per i settori università, scuola ed educazione degli adulti assegnati dalla Ue e gestiti dall'agenzia Indire:. Dunque 124 milioni saranno destinati al progetto. Ci saranno più soldi per gli studenti con condizioni economiche svantaggiate. Se, infatti,, è prevista anche l'erogazione di un contributo integrativo di ateneo il cui importo viene fissato di anno in anno . Nel decreto ministeriale è prevista un'integrazione delle borse Erasmus. Fino ad oggi, la prima parte di borsa veniva erogata entro 30 giorni dalla firma dell'accordo di mobilità, il restante al rientro.Ricordiamo che l'Erasmus+ permette di effettuare un periodo di studi che varia da 3 a 12 mesi presso una università europea, nell'area disciplinare che più interessa. Le attività consentite sono frequenza di corsi, sostenimento di esami e la preparazione della tesi., fino ad arrivare ad una somma massima di 12 mensilità per ciascun ciclo di studio (laurea triennale, laurea magistrale e dottorato) e 24 mensilità per le lauree a ciclo unico. Nel calcolo delle mensilità complessive effettuate o da effettuare vanno inserite anche le eventuali mobilità Erasmus for traineeship. Non tutte le Università, però, accettano studenti che intendono solo preparare la tesi, senza seguire i corsi e non tutti gli atenei accettano studenti per un solo semestre.Dall'inizio del programma (1987) fino a oggi, gli studenti universitari complessivamente coinvolti a livello europeo hanno superato i 4 milioni. L'Italia ha contribuito per il 10%, posizionandosi tra i quattro principali paesi per numero di giovani in partenza per esperienze di studio verso destinazioni europee (dopo Spagna, Germania e Francia). Una nota a parte riguarda il tirocinio, dove l’Italia ha raggiunto il terzo posto in Europa dopo Francia e Germania. Per quanto riguarda l’anno accademico concluso (2016/2017), il budget disponibile in Italia per finanziare attività di mobilità e progetti di cooperazione è stato di oltre 104 milioni di euro, di cui 72 milioni di euro per l’Università. L’Agenzia ha impiegato il 95,6% del budget disponibile e ha utilizzato i fondi residui per finanziare le borse Erasmus di studenti e personale universitario con bisogni speciali.A Radio Radicale, interviene la ministra dell'Istruzione, Valeria Fedeli: "Attraverso i fondi stanziati abbiamo incrementato le possibilità di partenza per gli studenti. Ho ritenuto importante fin dai primi giorni del mio mandato quello di permettere al maggior numero di ragazze e ragazzi di partecipare all'Erasmus perché così si costruiscono cultura e conoscenze europee. L'obiettivo nostro è quello di permettere anche agli studenti della scuola di effettuare l'Erasmus, come parte strutturale del percorso formativo. Il tema dell'Europa e dell'educazione sempre più europea lo metto come punto fondamentale per la qualità e la crescita della formazione delle ragazze e ragazzi".