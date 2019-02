Caratteristiche e abitudini del coccodrillo

Traduzione

Ο κροκοδειλοσ εξ ελαχιστου γιγνεται μεγιστοσ, ως αν ωα μεν του ζωου τουτου τικτοντος τοισ χηνειοις παραπλησια, του δε γεννηθεντος αυξομενου μεχρι πηχων εκκαιδεκα. Και μακροβιον μεν εστιν ως κατ`ανθρωπον, γλωτταν δε ουκ εχει. Το δε σωμα θαυμαστως υπο της φυσεως ωχυρωται, το μεν γαρ δερμα αυτου παν φολιδωτον εστι και τη σκοληροτητι διαφορον, οδοντες δ᾽εξ αμφοτερων των μερων θπαρχουσιν πολλοι, δυο δε οι χαθλιοδοντες πολυ τω μεγεθει των αλλων διαλλαττοντες. Σαρκοφαγει δ᾽ου μονον ανθροπους, αλλα και των αλλων των επι της γης ζωων τα προσπελαζοντα τω ποταμω . Και τα μεν δηγματα ποιει αδρα και χαλεπα, τοις δ`ονυξι δεινως σπαραττει, και το διαιρεθεν της σαρκος παντελως απεργαζεται δυσιατον.ll coccodrillo da piccolissimo diventa grandissimo, poichè questo animale genera uova molto simili a quelle delle oche poichè il piccolo cresca fino a 16 cubiti.Ed è longevo più o meno come un uomo, non ha la lingua, il corpo è reso straordinariamente forte per natura infatti la pelle di questo è tutta ricoperta di squame notevole in durezza, molti denti sono presenti da entrambi i lati sebbene 2 denti sporgenti (sono) molto diversi dagli altri in grandezza.Divora non solo carne umana avvicina al fiume tra gli altri animali sulla terra.e fa a morsi grossi e feroci , con gli artigli squarcia e rende ciò che è stato staccato di carne interamente inguaribile