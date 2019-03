Test Medicina Cattolica 2019, iscrizioni fino al 19 marzo: come funziona

Importante notizia per gli aspiranti dottori: come specifica il bando per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Cattolica di Roma, ci sono ancora pochi giorni di tempo per iscriversi al test di ingresso!

Chi vuol provare a diventare dottore, può effettuare l'iscrizione al test entro il 19 marzo per poi svolgere la prova il prossimo 29 marzo.

Per l'’anno accademico 2019/2020 sono previsti i seguenti posti:

Medicina e chirurgia: 270 posti;

Odontoiatria e protesi dentaria: 25 posi;

Test Medicina Cattolica 2019, chi può partecipare

il possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado che dia accesso all’Università, rilasciato da una istituzione scolastica statale o paritaria del sistema scolastico italiano;

il possesso di un titolo conclusivo degli studi superiori emesso da un’istituzione appartenente ad un sistema scolastico straniero, ubicata in Italia o all’estero, conseguito a seguito di un percorso formativo di almeno 12 anni di scolarità e sulla base almeno dell’ultimo biennio di frequenza con esito positivo nel sistema formativo estero;

il possesso di un titolo conclusivo degli studi superiori conseguito in un sistema scolastico che preveda 10 o 11 anni di scolarità, integrato dalle certificazioni aggiuntive e complementari previste all’allegato 1 delle disposizioni interministeriali del 19 febbraio 2018

Come iscriversi al test di ammissione Medicina Cattolica 2019

iscrizione online sul portale dell’Università (http://roma.unicatt.it)



procedere al pagamento del bollettino MAV entro le ore 23:59 del 19 marzo 2019.

La quota di partecipazione al concorso è di 120,00 €. Cifra non rimborsabile.



Prova di ammissione Medicina Cattolica 2019: argomenti e tempo disponibile

70 quesiti di ragionamento logico e logico-matematico;

30 quesiti di cultura scientifica:

10 Biologia,

10 Chimica

10 Fisica;

5 quesiti di cultura generale;

5 quesiti di conoscenza della lingua inglese;

10 quesiti di cultura religiosa.



Test Medicina Cattolica 2019: luogo e data

I candidati sono convocati alle ore 11:00. Si consiglia di essere in Fiera almeno un'ora prima dell'orario di convocazione.

Gli elenchi dei candidati con la dislocazione presso i padiglioni della Fiera in cui verrà espletata la prova saranno resi noti a partire dal 22 marzo 2019 sulla presente pagina WEB.

Il giorno della prova, i candidati dovranno esibire all’identificazione:



un documento di riconoscimento in corso di validità;

la ricevuta di pagamento del bollettino MAV attestante il pagamento effettuato entro e non oltre il 19 marzo 2019;

Test Medicina Cattolica 2019: pubblicazione risultati

I risultati della prova e la graduatoria di merito saranno resi noti sul sito (http://roma.unicatt.it) l’