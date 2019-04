Test ingresso IMT di Lucca: come accedere al dottorato

Come si presenta la domanda per essere ammessi al dottorato della a Scuola Altri Studi di Lucca? Come funziona il test d’ingresso?

La domanda di ammissione ai Programmi di Dottorato può essere presentata solo online compilando l’apposito modulo di domanda online previa registrazione per cui è sufficiente fornire i dati personali e allegare i documenti richiesti.

Le istruzioni base per la procedura di invio della domanda verranno fornite dopo la registrazione. Vediamo, quindi, come accedere al dottorato IMT di Lucca.

Domanda di ammissione: scadenze

La domanda di ammissione deve obbligatoriamente essere compilata ine inoltrata esclusivamente utilizzando la procedura online così come viene spiegata sul sito Scuola IMT. Laentro cui va inoltrata la richiesta è il giorno (ora italiana), pena l’esclusione.In fase di presentazione della domanda i candidati devono, tra le altre cose, selezionare ilper il quale scelgono di candidarsi tra:

PhD in “Cognitive and Cultural Systems”;

PhD in “Systems Science”.

Ognuno dei due dottorati ha dueal proprio interno. Per i candidati è possibile anchesenza dover modificare le informazioni di base: è sufficiente modificare lain base a ciascun curriculum. È possibilefino al momento dell’invio finale, dopo il quale non sarà più possibile nessuna ulteriore modifica, se non in circostanze occasionali contattando l'Ufficio Dottorato e Alta Formazione via e-mail o per telefono allo 0583 4326597.È consigliabilerispetto alla scadenza poiché sono richieste molte informazioni e una serie di documenti senza i quali non è possibile procedere.

Test ingresso IMT di Lucca: requisiti

Per essere ammessi al concorso è necessario essere in possesso di una serie di. Possono partecipare al concorso solo ed esclusivamente coloro che, entro e non oltre la data di scadenza della presentazione della domanda: hanno ottenuto un, ai sensi del D.M. n. 509 del 3 novembre 1999, e successive modifiche, oo quinquennale conseguita ai sensi del previgente ordinamento, o titolo di studio conseguito all’estero e dichiarato; titolo/i di studio conseguito/i all’estero che non sia/siano già stato/i dichiarato/i equipollente/i ai titoli sopra citati, purché sia/siano riconosciuti idoneo/i dalle Commissioni di Concorso (Selection Committees) ai soli fini dell’ammissione al concorso. La durata minima complessiva del percorso universitario del candidato, inoltre, deve essere paria tempo pieno. I candidati devono inoltreselezionando uno dei livelli previsti nel modulo di iscrizione online. Possono partecipare al concorso anche coloro che prevedono di conseguire un

Test ingresso IMT di Lucca: preselezione, prova, graduatorie

L’ esame del concorso è preceduto da una preselezione per titoli. Iin relazione alle specifiche dei Programmi di Dottorato esclusivamente per l'ammissione all'esame; la valutazione del candidato è effettuata sulla base delle dichiarazione rese nella domanda, delle lettere di referenza pervenute e dei documenti allegati.Sulla base di queste valutazioni verrà stilata una shortlist di coloro che sono ammessi al test d’ingresso. Non è una graduatoria di merito. I nomi vengono pubblicati sul sito web e all’Per quanto riguarda il, i candidati ammessi devono confermare la loro partecipazione tramite mail all’indirizzoentro 48 ore dalla pubblicazione della lista degli ammessi all’esame.L’esame si terrà nell’arco di tempo che vae consiste in unper valutare le conoscenze e le competenze del candidato relativamente alle specifiche del programma. Il test d’ingresso vale massimo 100 punti. Vengono considerati idonei tutti i candidati che conseguono unall’esame.Ulteriori informazioni su data e ora vengono pubblicate sul sito e sull’Albo on line della Scuola IMT.Per quanto riguarda le graduatorie finali, tutti coloro che risultano idonei verranno inseriti in base al voto ottenuto. A parità di punteggio la preferenza viene determinata dallaPer ciascuno dei programmi di dottorato irisultano automaticamente; le restanti quattro posizioni per ciascun programma vengono assegnate in base alla graduatoria unica di tutti gli idonei, indipendentemente dall’indirizzo per cui abbiano fatto domanda. In caso di rinuncia si procede per scorrimento fino alla copertura di tutte le posizioni previste.